EE.UU. lanza una oleada de ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache que patrullaba el estrecho de Ormuz

El Ejército de EE.UU. anunció una una oleada de ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache, este lunes, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy [este martes] a las 17.00 horas (hora del este de EE.UU.), bajo las órdenes del comandante en jefe [el presidente de EE.UU.] y en respuesta al derribo, ocurrido ayer, de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense. La misión constituye una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada”, publicó el Ejército de EE.UU. en las redes sociales.

Irán, por su parte, respondió con ataques contra Bahréin y Kuwait. Irán también afirmó haber atacado una base aérea en Jordania que albergaba fuerzas estadounidenses, hecho que no fue confirmado por las autoridades de Estados Unidos ni de Jordania.

Cuatro horas después del incio del ataque, el Ejército de EE.UU. aseguró haber atacado “sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia de Irán cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate”.

Según EE.UU., “la operación constituyó una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales internacionales que transitaban por aguas de la región. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para defenderse ante cualquier agresión iraní injustificada”.

Donald Trump había confirmado por la mañana que Irán había derribado el helicóptero Apache: “Nuestro gran Ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados”.

Según Trump, el ataque se produjo “mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”.

El presidente de EE.UU. afirmó que “en el incidente participaron dos pilotos; ambos se encuentran a salvo y sin lesiones. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

El ataque ocurre mientras Oriente Medio aún se tambalea tras las escaramuzas entre Irán e Israel el día anterior, lo que supuso el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país, informa AP.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Aragchi, fue directo: “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas”, posteó en la red social X.

“Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado”, agregó Aragchi.

La Administración Trump no lograron convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin definitivamente al conflicto, especialmente a medida que Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra Hezbollah, la milicia respaldada por Irán.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. (hora local) del martes frente a las costas de Omán, mientras el helicóptero realizaba una patrulla, según informó el Mando Central de Estados Unidos.

Los helicópteros AH-64 Apache fueron un recurso clave para el ejército estadounidense a la hora de hacer cumplir el bloqueo a los envíos y petroleros de crudo iraní, con el objetivo de presionar a Teherán para que acepte un acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos también utilizaron estos helicópteros para derribar drones iraníes.

“Tenemos buenas posibilidades” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, sostuvo Trump en las últimas horas.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre los motivos de este nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump pronosticó en repetidas ocasiones que un acuerdo está cerca. “Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, dijo Trump: “Si optamos por bombardear —algo que podríamos hacer muy fácilmente si quisiéramos, dedicando otras dos o tres semanas a los bombardeos—, no les quedaría absolutamente nada. Pero el estrecho no estaría abierto durante meses”.

Y añadió: “Si llevamos a cabo los bombardeos, ya saben, mucha gente moriría. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree quedaron sepultadas tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días de 2025. Pero Irán se niega a ello y exige el levantamiento de las sanciones. También reclama la liberación de activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza.