Trump confirma que Irán derribó un helicóptero Apache y anuncia: “EE.UU. debe responder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Irán derribó un helicóptero Apache. Y anunció: “EE.UU. debe responder”. “Nuestro gran Ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache”, dijo el mandatario, “altamente sofisticados”.

Según Trump, el ataque se produjo “mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”. El presidente aseguró que “en el incidente participaron dos pilotos; ambos se encuentran a salvo y sin lesiones. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

El ataque ocurre mientras Medio Oriente aún se tambalea tras las escaramuzas entre Irán e Israel el día anterior, lo que supuso el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país, informa AP.

La Administración Trump no logró convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin definitivamente al conflicto, especialmente a medida que Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra Hezbollah, la milicia respaldada por Irán.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. (hora local) del martes frente a las costas de Omán, mientras el helicóptero realizaba una patrulla, según informó el Mando Central de Estados Unidos.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un recurso clave para el ejército estadounidense a la hora de hacer cumplir el bloqueo a los envíos y petroleros de crudo iraní, con el objetivo de presionar a Teherán para que acepte un acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos también han utilizado estos helicópteros para derribar drones iraníes.

“Tenemos buenas posibilidades” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, afirmó Trump en las últimas horas.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre los motivos de este nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump pronosticó en repetidas ocasiones que un acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, dijo Trump: “Si optamos por bombardear —algo que podríamos hacer muy fácilmente si quisiéramos, dedicando otras dos o tres semanas a los bombardeos—, no les quedaría absolutamente nada. Pero el estrecho no estaría abierto durante meses”.

Y añadió: “Si llevamos a cabo los bombardeos, ya saben, mucha gente moriría. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree quedaron sepultadas tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días de 2025. Pero Irán se niega a ello y exige el levantamiento de las sanciones. También reclama la liberación de activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza.

Antes de los comentarios de Trump sobre las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró el lunes que las declaraciones de Trump hasta la fecha sobre un posible acuerdo “contradecían los puntos ya pactados”, lo que demuestra que Estados Unidos “no busca ni un alto el fuego ni el diálogo”.

Los continuos combates entre Israel y Hezbollah siguen siendo también una prioridad absoluta para Irán. El jefe del ejército libanés, el general Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán el martes. Allí se reunió con el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien desempeñó un papel clave en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La visita de Haykal se produce en un momento en que el gobierno del Líbano adopta una postura cada vez más firme frente a Hezbollah aunque sigue sin poder desarmar a la poderosa milicia. El martes, Hezbollah agradeció a Irán por haber atacado a Israel “en defensa de nuestro pueblo libanés”, sugiriendo que el gobierno del Líbano debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las relaciones con Teherán.