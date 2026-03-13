Un peritaje señala intercambios de mensajes entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA

Un peritaje informático incorporado al expediente judicial por el caso del criptoactivo $LIBRA detectó intercambios de mensajes entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento de ese token. La información surge de una investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

De acuerdo con esa nota, los especialistas analizaron los dispositivos electrónicos de Novelli y detectaron al menos cinco comunicaciones con el teléfono personal del Presidente poco antes de que se difundiera el lanzamiento del criptoactivo. Los intercambios habrían sido en ambos sentidos, lo que evidenciaría un ida y vuelta entre el mandatario y el empresario.

Según el material peritado, parte de esas conversaciones se registraron alrededor de las 19.01 del día del lanzamiento, momento en que Milei publicó en la red social X un mensaje con el denominado “contrato” para adquirir el token $LIBRA, un código alfanumérico que permitía acceder a la operación.

El análisis también ubica a Novelli como un posible “nodo central” en la red de comunicaciones vinculadas al proyecto. De acuerdo con lo publicado por La Nación, el lobista habría intercambiado mensajes tanto con Milei como con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de mantener contactos con otros actores involucrados en el lanzamiento del criptoactivo.

Entre los intercambios detectados también aparecen referencias a la primera entrevista televisiva en la que el presidente abordó el escándalo. Según fuentes citadas en la investigación, Milei habría adelantado a Novelli que daría una nota al periodista Jony Viale y en ese contexto habrían intercambiado comentarios sobre posibles respuestas.

De acuerdo con el informe pericial, la secuencia de mensajes se interrumpió durante algunos minutos, coincidiendo con el lanzamiento del criptoactivo, y luego se reanudó cuando el valor de $LIBRA comenzó a desplomarse, situación que dejó a miles de inversores afectados.

La investigación citada también señala que Novelli se encontraba en Estados Unidos durante esos hechos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al empresario Hayden Mark Davis, mientras mantenía contactos con otros actores del ecosistema cripto.

El material pericial fue incorporado al expediente que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y, según la reconstrucción publicada por La Nación, aporta nuevos elementos para reconstruir las comunicaciones que rodearon el lanzamiento y posterior colapso del token $LIBRA.