Messi, el Indio Solari y “Encuentro con un ángel amateur”: el capitán entrena con un guiño al cielo

Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizado con una canción del Indio Solari, en plena preparación del equipo de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial 2026.

El capitán argentino eligió “Encuentro con un ángel amateur”, tema que Solari presentó en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y el gesto fue interpretado como un guiño emotivo al ícono del rock nacional, fallecido días atrás a los 77 años.

La publicación no pasó inadvertida entre los hinchas, ya que apareció en medio de la conmoción popular por la muerte del Indio y a pocos días del estreno de la Selección en la Copa del Mundo, donde Messi volverá a liderar al campeón vigente.

El fragmento elegido también generó múltiples lecturas por el contexto deportivo del rosarino, que atraviesa su última Copa del Mundo y llega al torneo con una fuerte carga simbólica después de la consagración en Qatar 2022.

Días atrás, además, se había conocido un audio inédito que Solari le había grabado a Messi, en el que le agradecía por los buenos momentos vividos y lo alentaba a ir por otro título mundial.

Messi ya se había expresado por la muerte del músico con un mensaje breve y sentido en redes sociales: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, acompañado por una imagen del artista.

La Selección argentina también había homenajeado al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras Lionel Scaloni envió sus condolencias y remarcó que se trataba de “una pérdida importante” para el país.