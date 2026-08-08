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En vivo: 'La Odisea' según Nolan (parte 2)

  • En esta segunda parte, Buji arranca contándonos un poco de la trastienda del casting de la Odisea Nolan y las polémicas que suscitó.

  • — Episodios anteriores

Tamara Tenenbaum Podcast

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Gino habla sobre la machósfera, su apropiación del mundo griego y el libro que Donna Zuckerberg escribió sobre esto (Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age). Para terminar, Male habló de obras literarias basadas o derivadas de la Odisea (Las aventuras de Ulises de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson, Homero, Ilíada de Alessandro Baricco y Odisea en la versión de Samuel Butler).

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

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