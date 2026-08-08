Guillermo Graetzer, canciones y distancias

Nació en Viena cuando comenzaba aquello que llamaron la Gran Guerra. Viajó a Buenos Aires en 1939, a los 25 años, cuando comenzaba la segunda. Wilhelm Grätzer pasó por Budapest y por Trieste antes de poder embarcar hacia América del Sur. Y en una ciudad junto a un río infinito cambió su nombre por Guillermo Graetzer, fundó, con Erwin Leuchter, el Collegium Musicum, que dirigió durante años con Ernesto Epstein y José Antonio Gallo, y fue uno de los compositores y maestros más respetados y queridos de la escena argentina.

En sus años de formación escribió, sobre todo, canciones, que luego fueron agrupadas en Cuadernos, que, ulteriormente, fueron donados a la Biblioteca del Instituto de Musicología Carlos Vega, de la Universidad Católica Argentina. Y Ezequiel Grimson, en su momento mano derecha de Horacio González, durante su gestión al frente de la Biblioteca Nacional y actualmente coordinador ejecutivo de la Biblioteca Nacional, sacó esas obras del olvido, ideó un espectáculo alrededor de ellas y decidió respetar el orden original del primero de esos cuadernos y no el de su primera edición, que separaba la obra europea y la que el compositor escribió ya en Buenos Aires.

Los límites de este cuaderno no eran geográficos sino temporales. Se trataba de un universo que unía a Viena, Berlín y Buenos Aires entre 1935 y 1939. El delimitado por el ascenso del nazismo y el exilio. Con la participación del barítono Víctor Torres, el pianista Carlos Koffman, la artista interdisciplinaria Carmen Baliero como recitante y la actriz Cristina Banegas como narradora. Grätzer fugit. Cuaderno de cancionesse presentará este sábado 8 de agosto, a las 18, en la Capilla del Centro Cultural Recoleta y se repetirá el jueves 20 en el Centro Cultural Paco Urondo, como parte del congreso Artes en cruces, de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las canciones recurren a poemas de Hermann Hesse y Rainer Maria Rilke, entre otros, y a ellos se sumará el texto del propio Grimson, elaborado a partir de un minucioso trabajo de investigación en archivos, y en el que se presenta una historia del contexto de producción de las piezas, y de las vicisitudes atravesadas por el autor.

DF