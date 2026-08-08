Murió Jorge Messi a los 68 años

Jorge Messi murió a los 68 años este sábado a las 2 de la mañana en la ciudad de Rosario. Desde hacía tiempo el padre de Lionel Messi cursaba una grave enfermedad de la que, como es norma en la familia del jugador, poco se sabía.

La noticias fue confirmada por el Sanatorio Centro de Rosario donde se encontraba internado. También por el club donde comenzó todo: “El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi”.

Las primeras señales sobre la salud de Jorge Messi fueron las lágrimas del capitán de la Selección argentina tras convertir el primero de los tres goles que le hizo a Argelia en el partido debut del Mundial 2026. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, fue la única explicación que dio.

Jorge había nacio el 20 de enero de 1958. Técnico químico de profesión trabajó en la fábrica de Acindar. Como su hijo, también fue un hombre de pocas palabras. La historia de Leo no sería la misma sin el papel que de Jorge. Casado con Celia Cuccittini y padre también de Rodrigo, Matías y María Sol, fue quien no paró hasta conseguir el tratamiento que su hijo necesitaba para compensar el déficit de la hormona del crecimiento. Por entonces, Lionel tenía 13 años y jugaba en las juveniles de Newell’s. Jorge logró que el Barcelona pagara los costos y juntos se mudaron a España para que esa promesa de convertirse en la figura que es hoy pudiera seguir con su carrera futbolística.

A medida que Leo se iba convirtiendo en el astro mundial, Jorge pasó a ser su representante y él mismo se hizo empresario.

En una entrevista de 2007, en Radio del Plata, Leo dijo sobre su papá: “Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”.

Estuvo internado en Buenos Aires pero regresó a Rosario el 26 de junio. Fue durante ese tiempo, a los días de las lágrimas de Leo en el Mundial, que circuló la noticia falsa de su fallecimiento que derivó en el escándalo de Florencia Peña en el streaming de Luzu, cuando la actriz fue la única que contó al aire ese rumor.

Tras la derrota ante España, Leo regresó a su Rosario Natal para estar con su papá. Se quedó allí hasta el 29 de julio, cuando volvió a Miami.