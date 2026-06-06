Los homenajes de Messi, la Selección y el fútbol en general al Indio Solari

La muerte del Indio Solari nos afectó a todos. El deporte no fue ajeno a ese dolor y el fútbol en particular realizó y realizará varios homenajes.

Por un lado, la AFA (Asociación del fútbol argentino) despidió con un emotivo mensaje al Indio, quien falleció el viernes a los 77 años: “Una voz que se volvió bandera popular”.

En un comunicado, la AFA subrayó que “la noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares”.

En este contexto, la AFA destacó: “Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas”.

Por otra parte, la AFA reconoció que “pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores”.

“Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única”, continuó el comunicado.

Por último, cerró: “El fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios… El Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”.

Emotivo video de la Selección

Además del comunicado, la cuenta oficial de la Selección compartió en sus redes sociales un video emotivo para despedir al Indio, con un mensaje del propio Solari a Messi que nunca se animó a mandar.

Mientras que Lionel Messi también se expresó con un mensaje en el que escribió: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”.

“Estamos dolidos”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, también se refirió al fallecimiento del músico y envió sus condolencias a la familia: “Para Argentina es una pérdida importante. Estamos dolidos”, señaló en conferencia de prensa.

Minuto de silencio

Ademàs, la AFA dispuso un minuto de silencio en homenaje a el Indio Solari,, en los partidos del ascenso que se disputen durante este fin de semana.

Al no haber partidos de primera divisiòn, la medida alcanza a los encuentros de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, según informó la propia AFA a través de un comunicado oficial.