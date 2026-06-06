El Indio Solari será despedido este domingo en Parque Domínico con un operativo de 1.500 efectivos

Carlos “El Indio” Solari, fallecido este viernes a los 77 años, será despedido este domingo desde las 11 en el Parque Domínico de Avellaneda, donde se realizará un homenaje público acompañado por un operativo de seguridad de al menos 1.500 efectivos.

La confirmación llegó después de varias horas de especulaciones sobre el lugar elegido para el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La ceremonia se desarrollará en el predio conocido como Parque de los Derechos del Trabajador, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000.

Una despedida abierta a los seguidores

Según había informado la familia, el homenaje público fue programado para este domingo 7 de junio, luego de una despedida privada realizada durante la noche del viernes. El cambio de fecha respondió a la intención de facilitar la llegada de seguidores que viajarán desde distintos puntos del país.

La despedida de Solari se espera multitudinaria y convocará a miles de personas que buscarán rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Las alternativas que se evaluaron para el velatorio

En las últimas horas se analizaron distintas opciones para organizar el velatorio. Legisladores de varios bloques impulsaron gestiones para que se realizara en el Congreso Nacional, aunque la propuesta fue descartada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad, se concluyó que el edificio no reunía las condiciones necesarias de infraestructura, logística y seguridad para un evento de esa magnitud.

También trascendió que el entorno del músico mantuvo conversaciones con Boca Juniors y Racing Club para evaluar la posibilidad de utilizar instalaciones de esas instituciones, aunque finalmente ambas opciones quedaron descartadas.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno ofreció el predio de Tecnópolis para la despedida pública. “Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”, indicó el funcionario, quien además precisó que la seguridad del evento hubiera estado a cargo de la Policía Federal.