Trump quería su foto con España en la final del Mundial... y se llevó un abucheo

Donald Trump quiere ser protagonista. ¿De qué? Da igual. De lo que sea. El domingo era la final del Mundial. En Nueva York —cuyo alcalde, el socialista Zohran Mamdani, se mantuvo apartado de los focos—, en un torneo que Estados Unidos coorganizó con México y Canadá. Pero era Trump quien se iba a colar en la entrega de medallas a los futbolistas. Y, pese a la insistencia de Rodri, en la foto del campeón levantando el trofeo. Pero tanto protagonismo se volvió en su contra.

El presidente de EE.UU. recibió un sonoro abucheo cuando fue presentado en la ceremonia previa al partido de la final de la Copa del Mundo. Tras ser nombrado, la realización mostró el palco en el que se encontraba junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Gritos y silbidos. Un tiempo reglamentario y una prórroga más tarde, con España ya ganadora, bajó al césped, de nuevo acompañado por Infantino, para la entrega de medallas. Abucheos de nuevo.

Cuando argentinos, primero, y españoles después, recibieron su correspondiente medalla, Trump guardaba un último truco final. El mandatario unió sus manos con las de Infantino para cargar entre los dos el trofeo de la Copa del Mundo: más de seis kilos de oro y 18 quilates. Caminaron juntos, abrazando la copa, y se la dieron al capitán de la selección española, Rodrigo Hernández. Abucheos. Muchos más abucheos.

Cuando el mejor jugador del torneo iba a levantar la copa, Trump seguía allí. Rodri trató de apartarlo para que no apareciera en la 'foto' de la celebración, pero Trump se resistía. Al final, Infantino se lo lleva sutilmente, pese a la reticencia de Trump, pero ambos permanecen en un lateral.

Más tarde, la selección española repitió las fotografías, esta vez sin intrusos: solo campeones del mundo.

Con un mayor o menor entusiasmo, todos los jugadores españoles cumplieron el protocolo y saludaron a Donald Trump al recibir de sus manos la medalla de oro. También Borja Iglesias, que apartó la mirada. “No es el momento de generar polémicas, la gente sabe perfectamente cómo opino, pero no tengo tanto poder”, dijo en la previa del choque, en una entrevista con la revista deportiva 'Panenka'.

Quien sí evitó el saludo al inquilino de la Casa Blanca fue el defensor central argentino Cristian 'Cuti' Romero —que fue sustituido en el minuto 70 por lesión—, que había recibido la medalla de parte de Infantino.

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