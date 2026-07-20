España venció a Argentina en el suplementario y se consagró campeón del mundo

Argentina no pudo defender la corona conquistada cuatro años atrás. En una final marcada por la tensión y la paridad, España derrotó 1-0 al seleccionado de Lionel Scaloni en el tiempo suplementario y se quedó con el Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó apenas comenzado el segundo período extra: al minuto de juego, Ferrán Torres aprovechó una desatención defensiva y marcó el tanto que definió el campeonato.

La derrota puso fin a una campaña que volvió a ubicar a la Albiceleste entre las mejores selecciones del planeta. Tras superar una exigente fase eliminatoria y dejar en el camino a Inglaterra en semifinales, Argentina llegó al partido decisivo con la ilusión de conquistar su cuarta Copa del Mundo, pero se encontró con un rival que supo aprovechar su oportunidad en el momento decisivo.

Un partido cerrado y con pocas concesiones

La final respondió a la lógica de dos equipos que se conocen bien y que priorizaron no cometer errores. Desde el comienzo, España monopolizó largos pasajes de la posesión de la pelota, mientras que Argentina buscó recuperar rápido y salir con velocidad cada vez que encontraba espacios.

Las situaciones de peligro fueron escasas durante los 90 minutos reglamentarios. Los arqueros tuvieron intervenciones puntuales, aunque el desarrollo estuvo dominado por la disputa táctica en la mitad de la cancha y por defensas que se impusieron sobre los ataques. El empate sin goles reflejó un desarrollo equilibrado, en el que cualquier detalle podía inclinar la balanza.

El primer tiempo suplementario mantuvo esa tendencia. El desgaste físico comenzó a sentirse y ambos entrenadores recurrieron al banco de suplentes para intentar modificar un desarrollo que parecía conducir a una definición por penales.

Ferrán Torres rompió el equilibrio

La definición llegó apenas iniciado el segundo tiempo suplementario. Al minuto de juego, Ferrán Torres recibió dentro del área y marcó el 1-0 que terminaría siendo decisivo para el desenlace de la final. El delantero español aprovechó una descoordinación de la defensa argentina para vencer al arquero y desatar el festejo de los europeos.

Obligada por el resultado, Argentina adelantó sus líneas y asumió todos los riesgos en los minutos finales. Scaloni reforzó el ataque con variantes desde el banco y el equipo buscó el empate con más empuje que claridad. España, en cambio, se replegó, defendió la ventaja y administró el reloj hasta el pitazo final.

Con el cierre del partido, España volvió a consagrarse campeona del mundo, mientras que Argentina terminó como subcampeona. La Albiceleste volvió a disputar una final mundialista después de la consagración en Qatar 2022, pero esta vez no logró repetir la historia y vio frustrado su intento de retener la Copa del Mundo.