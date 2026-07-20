Miles de hinchas acompañaron a la Selección en el Obelisco pese a la derrota ante España

El Obelisco volvió a ser este domingo el principal punto de encuentro de los hinchas argentinos. Pero, a diferencia de otras noches mundialistas, la convocatoria estuvo atravesada por la tristeza. Miles de personas se reunieron en el centro porteño para acompañar a la Selección después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

La concentración comenzó varias horas antes del inicio del partido y continuó una vez consumada la caída en el segundo tiempo suplementario. En lugar de los festejos que habían acompañado las victorias durante el torneo, predominó un clima de reconocimiento hacia un equipo que estuvo a un paso de retener el título obtenido en Qatar 2022.

Un reconocimiento al recorrido del equipo

Con camisetas, banderas y bombos, los hinchas entonaron canciones de apoyo y destacaron el desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.

Entre los cánticos también hubo lugar para homenajear a Lionel Messi, quien disputó el último Mundial de su carrera. Muchos simpatizantes lo despidieron con aplausos y mensajes de agradecimiento por el ciclo que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, además de volver a disputar una final cuatro años más tarde.

La imagen del Obelisco colmado volvió a convertirse en una de las postales de la jornada. Esta vez no para celebrar un título, sino para expresar el respaldo a un plantel que, pese a la derrota, volvió a colocar a la Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.