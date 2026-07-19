Día del Amigo con Derechos, ¿por qué se celebra el 19 de julio?

El Día del Amigo con Derechos nació el 19 de julio de 2009, a partir de una iniciativa surgida de la Internet de aquel momento, y que desde entonces se esparció en Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Se definió que la amistad con derechos es una relación de pareja que intenta combinar la vinculación afectiva, los comportamientos y actitudes típicos de una amistad, con la posibilidad de mantener relaciones íntimas o sexuales.

En rigor, ser amigos con derechos, una forma relacional relativamente novedosa, y toma como referencia a los personajes de Ashton Kutcher y Natalie Portman en la película No strings attached (que aquí se conoció precisamente como Amigos con derechos) o los de Justin Timberlake y Mila Kunis en Friends with benefits (más literalmente retitulada como Amigos con beneficios).

Se asegura que la iniciativa nació de un grupo de creativos publicitarios en 2009, y la propuesta era celebrar el 19 de julio, un día antes Día del amigo convencional, el Día del amigo con Derechos. La campaña se viralizó inmediatamente.

Según señalan los creadores de esta iniciativa, la gran ventaja de contar con un amigo con derechos es disfrutar de encuentros sexuales sin compromisos, ni rendirle cuentas, ni llamadas, ni problemas, pero sí teniendo un vínculo que va más allá del popular “touch and go” (toco y me voy).

Los principales temores vinculados al iniciar este tipo de relación están relacionadas con la posibilidad de perder o no a un amigo o amiga, por haberse involucrado íntimamente. Según un estudio realizado en Estados Unidos por el investigador Heidi Reeder, de la Boise State University, en el 76% de los casos, el sexo entre amigos “fortalece” la amistad. Algunos otros remarcan que el riesgo es demasiado y prefieren preservar la amistad más allá de lo que digan las estadísticas.

Reglas para una amistad con derechos