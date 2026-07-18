Despliegan miles de policías y organizan operativos especiales en todo el país por la final del Mundial

A la espera de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, prevista para este domingo desde las 16, gobiernos provinciales y municipales ultiman amplios operativos de seguridad para acompañar los posibles festejos. Miles de efectivos policiales, cortes de tránsito, controles preventivos y refuerzo de los servicios de emergencia formarán parte de un dispositivo que abarcará las principales ciudades del país.

La Ciudad de Buenos Aires concentrará uno de los despliegues más importantes. El Gobierno porteño destinará más de mil policías al Obelisco y sus inmediaciones, donde se espera una multitud en caso de una victoria de la Selección. El operativo incluirá cortes de calles, agentes de tránsito, personal de emergencias y un monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

En Mendoza también se pondrá en marcha un importante esquema de seguridad. El Ministerio de Seguridad movilizará 2.500 policías en toda la provincia: mil estarán destinados al Gran Mendoza y el resto se distribuirá entre el Valle de Uco y las zonas Este y Sur. Además, habrá vallados, requisas preventivas, controles en el transporte público y restricciones al tránsito en el microcentro y sobre la avenida Arístides Villanueva, tradicional punto de reunión para los festejos.

La Policía del Chaco confirmó que más de 500 efectivos custodiarán las celebraciones en Resistencia y otras localidades, con controles vehiculares, presencia de grupos especiales y monitoreo permanente. Las autoridades pidieron a los hinchas celebrar “con responsabilidad” para evitar desmanes y daños en el espacio público.

En Córdoba, el Ministerio de Seguridad desplegará cerca de mil efectivos de fuerzas provinciales, nacionales y municipales en la capital, mientras que las Unidades Regionales Departamentales replicarán operativos similares en las principales ciudades del interior.

El dispositivo cordobés contará con un camión hidrante, cinco drones para vigilancia aérea, cámaras de videovigilancia, ambulancias, un camión sanitario y dos centros de comando operativo. Además, se establecerán anillos de seguridad alrededor del Patio Olmos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos. Como medida adicional, la Municipalidad prohibió la venta de alcohol en la zona entre las 14 y la medianoche del domingo.

En Santa Fe, el operativo se concentrará principalmente en Rosario. El Gobierno provincial y el municipio desplegarán controles desde el Monumento a la Bandera y extenderán la cobertura hacia la avenida Pellegrini, el barrio Pichincha y otros corredores gastronómicos y recreativos. Las autoridades prevén una convocatoria aún mayor debido a que la final coincide con el cierre de las vacaciones de invierno y la víspera del Día del Amigo.

Bariloche también se prepara para una jornada especial. El municipio instalará una pantalla gigante en el Centro Cívico para seguir el partido, cuya previa comenzará a las 14. Durante toda la actividad estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y trabajarán en conjunto la Policía de Río Negro, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Tránsito, el SIARME y el Hospital Zonal, que coordinaron un plan de contingencia para atender eventuales emergencias.

En Tucumán, la Policía reforzará los controles preventivos y los operativos viales en distintos puntos de la provincia. Además, se delimitarán sectores exclusivos para los festejos, donde no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, vehículos ni elementos cortantes.

Si la Selección logra consagrarse campeona del mundo, Plaza Independencia se convertirá en peatonal y se aplicarán cortes de tránsito en los principales accesos al microcentro. También se intensificarán los controles en el Monumento al Bicentenario, la rotonda de Yerba Buena, el Parque 9 de Julio y distintas plazas del interior tucumano.

En todo el país, las autoridades coinciden en un mismo objetivo: permitir que los hinchas celebren una eventual conquista argentina, pero con operativos que garanticen el orden, la seguridad y una rápida respuesta ante cualquier incidente.

Con información de la agencia NA