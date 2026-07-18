Dos siglos de historia anglo-argentina: guerra, economía y deporte

Gran Bretaña y Argentina mantuvieron un vínculo muy estrecho por largas décadas. La relación estuvo sostenida sobre el comercio y las inversiones, pero tuvo también una dimensión social y política más amplia. Apoyada sobre la comunidad de habla inglesa más grande y poderosa fuera del Imperio, la influencia británica se sintió en la cultura, la educación y el deporte.

¿De qué manera evolucionó el vínculo económico? ¿En qué planos tuvo mayor impacto la influencia cultural británica. ¿Qué pesó más, la anglofilia o la anglofobia? ¿Qué lugar darle a Malvinas en esta historia?

Entrevistado: Roy Hora

Conducción: Flavia Fiorucci

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.