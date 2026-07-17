El Partido Laborista nombra a Andy Burnham para sustituir a Starmer como primer ministro del Reino Unido

Un mes y medio después de la debacle electoral en las elecciones locales, el Partido Laborista cambió este viernes de líder, y así el Reino Unido tendrá su séptimo primer ministro en una década. Andy Burnham entrará en Downing Street el lunes después de unas primarias exprés y sin rivales para relevar a Keir Starmer.

El partido proclamó la victoria del diputado y hasta mayo alcalde de Mánchester con el apoyo de 379 diputados laboristas, es decir el 95% del grupo parlamentario. Starmer renunció a presentarse a las primarias y ningún otro aspirante se atrevió a lanzarse contra el político laborista ahora más popular en las encuestas.

Starmer presentará su dimisión oficial ante el rey Carlos III el lunes por la mañana y Burnham asumirá justo después el cargo de primer ministro. Este viernes ya había un camión de mudanza delante de Downing Street. Starmer hizo su último viaje oficial este jueves, a Kiev.

Burnham promete ahora un Gobierno “inequívocamente laborista” y más centrado en asuntos domésticos. Su primer mensaje como líder del partido ha sido contra la liberalización de Margaret Thatcher en los años 80 y la centralización del Estado. “Las décadas del neoliberalismo que empezó en los años 80 no han sido beneficiosas para los lugares que han construido nuestro partido”, dijo este viernes en Londres en su discurso ante los diputados y sindicalistas que lo acababan de elegir. También añadió que será “un líder del Partido Laborista pro-empresas”.

Burnham defiende que el país necesita “un nuevo camino diferente del de los últimos 40 años”. Según él, cambiará “la manera en la que se gobierna el Reino Unido” y así derrotará a la “nueva derecha”, en referencia a Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage que ha liderado las encuestas de intención de voto en los últimos meses.

La mayoría de las políticas que Burnham menciona, como las ayudas para el costo de la vida y la apuesta por la intervención pública en los servicios privatizados, ya estaban en marcha con el actual Gobierno de Starmer, pero el partido cuenta con que el énfasis y la capacidad de transmitir un mensaje claro marquen la diferencia.

Uno de sus primeros mensajes de Burnham como nuevo líder fue sobre las ayudas a la dependencia, que asegura serán una prioridad de su ejecutivo. La falta de trabajadores por el efecto del Brexit y las limitaciones migratorias de los últimos años es uno de los grandes problemas en el sector de salud y cuidados, pero Burnham repitió que está a favor de políticas restrictivas para evitar la entrada de extranjeros y limitar su estancia.

Burnham tampoco dio señales ahora de que vaya a acelerar el acercamiento a la Unión Europea empezado por Starmer.

El nuevo líder del partido y del país incidirá más en la descentralización de Inglaterra –las competencias para Escocia, Gales e Irlanda del Norte ya están transferidas– y el refuerzo de las grandes ciudades como Mánchester, que tendrá una nueva sede del Gobierno. Después de semanas hablando casi exclusivamente de Inglaterra, este viernes recalcó que será “un líder” para todo el país.

¿Elecciones anticipadas?

Burnham es el séptimo primer ministro en una década para el Reino Unido. También es uno de los que no fue elegido de primeras en las urnas, sino por el partido para relevar a un colega, como ya pasó en el Partido Conservador con Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Y, como sucedió con esos líderes, las peticiones de que Burnham adelante las elecciones generales, ahora previstas para 2029, se intensificarán.

Ahora bien, es improbable que el nuevo primer ministro haga un movimiento temprano. Su equipo intentará primero reconquistar a votantes desmovilizados o que se pasaron a partidos a la izquierda y a la derecha del laborismo. En unos meses, puede haber una oportunidad, especialmente si la extrema derecha de Nigel Farage sigue en crisis.

“Es posible que Burnham prepare su estrategia desde ahora hasta la primavera y, si la gente parece haber respondido positivamente, se lance a por todas antes de que se haga aún más evidente que la situación económica es difícil y que las cosas no mejoran tan rápido”, explica a elDiario.es Tim Bale, catedrático de Ciencias Política de la Universidad Queen Mary de Londres. “Los demás partidos no están preparados para una contienda y tampoco lo estarán para entonces.”