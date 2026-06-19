Quién es Andy Burnham, el alcalde progresista defensor de lo público que busca competir contra la extrema derecha en Reino Unido

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, suele contar que su carrera cambió el 15 de abril de 2009. El momento iluminador sucedió en Anfield, el estadio del Liverpool. Entonces era ministro de Cultura y Deportes del Gobierno laborista de Gordon Brown y aceptó dar un discurso en una ceremonia de recuerdo a las víctimas de la avalancha durante una semifinal de la Copa de Inglaterra en 1989 en el estadio Hillsborough en la que murieron 96 personas y más de 700 resultaron heridas.

Burnham apenas había empezado a hablar en el podio cuando miles de personas empezaron a gritar contra el Gobierno: “¡Queremos justicia!” El único intento de investigación lo había parado unos años antes el ministro del Interior. Los ánimos se calmaron cuando Burnham, que nació cerca de Liverpool y es hincha del Everton, empezó a contar sus propios recuerdos traumáticos mientras estaba en la otra semifinal que se jugaba ese día. Dijo que la avalancha era un desastre provocado por errores humanos y se comprometió a reabrir la investigación aunque no era entonces la política oficial de su Gobierno.

Gordon Brown vio el discurso y le pidió que hablara de la tragedia al día siguiente en la reunión de gabinete. Pese a las reticencias de algunos ministros, Brown apoyó a Burnham y dio luz verde a los primeros pasos para investigar y asumir responsabilidades: “Vamos a apoyar a Andy en esto”, dijo el primer ministro, según Burnham. “Cuando recuerdo ese momento siempre se me saltan las lágrimas”, escribe Burnham en su libro Head North, escrito a medias con el alcalde de Liverpool.

Pero, aunque ahí empezó un camino largo para la investigación y compensación de las familias, Burnham tenía clara la pasividad durante años de “la burbuja de Westminster” contra las penas del norte de Inglaterra.

“Siempre digo que di mis primeros pasos para salir de Westminster el 15 de abril de 2009”, escribe. “Aunque pasaron otros ocho años hasta que por fin me fui, las cosas nunca fueron iguales desde aquel día. Había experimentado cómo nuestro sistema político le falla a la gente de una manera muy personal y, desde 2009, me convencí de que solo se podía arreglar con un cambio radical”.

El regreso

Burnham vuelve ahora al Parlamento tras ganar el escaño de Makerfield, un distrito entre Manchester y Liverpool. El diputado que ocupaba el puesto renunció para que él pueda presentarse a unas elecciones especiales que lo dejaron como amplio triunfador tras sacarle 20 puntos a su rival de extrema derecha. Con este espaldarazo, puede presentarse a líder del Partido Laborista y, si gana las primarias, relevar a Keir Starmer como primer ministro. Solo los diputados pueden ser candidatos a liderar el partido.

El laborista que ocupaba hasta ahora el escaño lo ganó por 5.000 votos en 2024, pero el distrito tiró ahora hacia la ascendente extrema derecha de Nigel Farage. Está en una zona donde más del 60% del electorado votó en 2016 a favor del Brexit.

John Curtice, catedrático de Ciencias Políticas y veterano gurú de las encuestas, dijo que era muy difícil ganarlo ahora para un laborista y que si lo hace podrá mostrar “su magia” para luchar contra Reform. “Tiene mucho riesgo”, explicaba este viernes. “Si gana estas elecciones, será por popularidad personal”. Y lo hizo.

Burnham es el más popular de los aspirantes entre la población general y la base laborista, según las últimas encuestas. Es uno de los pocos políticos laboristas que, por ahora, despierta más opiniones favorables que desfavorables, según YouGov.

Ganar el escaño representará su vuelta a Londres después de casi una década. Cuando se marchó, lo hizo con pocas ganas de volver. Sus años en Londres en los años 90 empezaron con emoción como un joven periodista –escribía en una publicación especializada en contenedores– que logró su sueño de pasarse a la política y ser diputado. Pero acabaron en decepción. Su experiencia familiar más humilde, sus estudios de lengua y literatura –sabe más de poesía que de leyes– y su origen le distanciaban de muchos de sus colegas.

El Brexit y la burbuja

Burnham había entrado en el Parlamento con 31 años y había empezado a servir como miembro del Gobierno con 38. Cuando decidió abandonar su escaño para competir por la alcaldía de Manchester, en 2017, se había presentado sin éxito dos veces al liderazgo del Partido Laborista. La última, en 2015, había empezado como el favorito, pero había perdido contra Jeremy Corbyn, que para él representaba la élite del partido en Londres.

Keir Starmer, entonces diputado como él, apoyó a Burnham. En 2020, cuando el actual primer ministro se presentó a líder, el ya alcalde de Manchester dijo que no podía respaldarlo porque había dos competidoras del norte de Inglaterra. Starmer, según cuenta Tom Baldwin, su biógrafo, se quedó especialmente tocado porque confiaba en él y ambos habían conectado como outsiders de familia de clase trabajadora y aficionados al fútbol.

Burnham, como Starmer, había hecho campaña para que el Reino Unido se quedara en la UE. El ahora alcalde se quejaba de que el mensaje oficial a favor de quedarse era demasiado económico y no transmitía un apego emocional. También lamentaba que apenas se hiciera campaña en las zonas más deprimidas y escépticas sobre la UE y sobre el Gobierno británico. Además, “la visión de la UE como una conspiración capitalista” que, según Burnham, representaba Corbyn ayudó a la victoria del Brexit.

La salida del Reino Unido de la UE es una de las catástrofes de la última década, según el alcalde. Los “cuatro jinetes del apocalipsis del Reino Unido” son hoy “desregulación, privatización, austeridad y Brexit”, dijo Burnham en un discurso en enero.

El Brexit fue, según él, una reacción a un sistema que gira alrededor de Londres. Pone como ejemplo el tren de alta velocidad que iba a unir Londres y Manchester, y que ha acumulado retrasos y sobrecostes. Burnham critica a los políticos por priorizar que los vecinos del condado de Buckingham, en el sur rico de Inglaterra, no vieran pasar el tren y proteger una supuesta colonia de murciélagos. Se refiere al tren de alta velocidad que sigue sin terminar y ahora llegará solo a Birmingham, más lento y más caro.

“Desde siempre, Westminster nos trata a la gente del norte como ciudadanos de segunda clase”, escribe Burnham. “No creo que el voto del Brexit fuera una declaración limitada a la UE o la inmigración. Para mí, fue un grito más profundo de enfado contra Westminster y Bruselas”.

El “manchesterismo”

De vuelta a Manchester, Burnham encontró su trabajo a medida. Es alcalde de un gran ayuntamiento que incluye las afueras de la ciudad, con más de tres millones de habitantes. La prensa lo empezó a llamar “el rey del norte”.

Nunca se había mudado del todo a Londres. Su esposa, Marie-France Van Heel, una ejecutiva de marketing holandesa que conoció en la Universidad de Cambridge, se había quedado en Manchester con sus tres hijos. Burnham dice que solo sentía felicidad cuando volvía los fines de semana a casa.

Como alcalde de Manchester, impulsó algunos cambios, como la toma del control público de la red de autobuses. Aquí empezó a desarrollar lo que a él le gusta llamar “el manchesterismo”. Era un término despreciativo utilizado por Friedrich Engels para referirse al foco de los sindicatos de Manchester en limitar las jornadas laborales, prohibir la explotación infantil y subir los salarios en lugar de apuntar a una revolución total. Para Burnham, el “manchesterismo” es socialismo que mantiene buenas relaciones con las empresas privadas. Lo esencial, según él, es el control público de los servicios esenciales, como el agua, la luz, el transporte y también la vivienda.

En una entrevista en septiembre del año pasado con la revista New Statesman, describía sus ideas como “deshacer los años 80”, en referencia a las políticas de Margaret Thatcher de privatización dando el monopolio de los servicios a unos pocos en medio del hundimiento del centro y el norte de Inglaterra. Su propio padre lo había visto de cerca como empleado del servicio de correos y no estaba de acuerdo con algo decidido por “gente que descorchaba botellas de champán en la City de Londres”.

“El control público lo es todo”, dice Burnham, que cuenta su buena experiencia reduciendo costes y aumentando las rutas de autobús en Manchester. El alcalde habla de las empresas de agua y de trenes, que el Gobierno Starmer ya está nacionalizando, pero también insiste en la vivienda: “Si no tienes el control de la vivienda, no tienes el control de los costos que está afrontando el país… Hemos perdido el control de las cosas básicas de la vida”.

Una de las recetas de Burnham es dejar que las regiones y los ayuntamientos gestionen el dinero y los servicios frente al actual modelo, todavía muy centralizado. También cree que el Estado podría pedir más prestado y flexibilizar sus reglas fiscales, por ejemplo para aumentar el gasto en defensa sin recortar ayudas sociales. La brecha entre el norte y el sur del país cree que es la explicación de casi todos los males británicos.

De alcalde a ¿primer ministro?

Su gestión en Manchester logró algunos éxitos, como el crecimiento económico por encima de la media del país, pero también ha fallado en otros aspectos, como la reducción de la pobreza extrema. Muchos le recuerdan que ser alcalde está muy lejos de ser primer ministro e incluso citan el precedente de Boris Johnson, que fue un alcalde de Londres relativamente competente y se estrelló como primer ministro.

La experiencia de Burnham en asuntos económicos y política exterior es limitada. Catherine West, la diputada laborista que empezó la rebelión el fin de semana empujando unas primarias, sugiere ahora que alguien como Burnham podría necesitar a Starmer de ministro de Exteriores.

Su ascenso ya puso nerviosos a los mercados y este viernes seguía subiendo el costo de la deuda pública para el Reino Unido. Esa será una de las preguntas que tendrá que afrontar Burnham.

También su supuesta capacidad de adaptación al viento del momento. Le molesta que lo llamen “camaleón” por haber pasado por todas las alas del partido y dice que su espíritu auténtico lo ha encontrado como alcalde de Manchester. Ahora Burnham, que en el pasado fue el candidato del centro o incluso de la derecha del partido, es el hombre de lo que en la jerga política del Reino Unido se llama “izquierda blanda” para diferenciarla de la “izquierda dura” de Corbyn o el Partido Verde.

Burnham cree que la prioridad ahora es derrotar sobre todo a la extrema derecha. Y ya dio el primer paso.

En su libro, actualizado tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024, Burnham alaba a Starmer y le agradece en especial la legislación para dar más competencias a las regiones o aumentar el escrutinio de las autoridades en caso de emergencia, con la llamada ley Hillsborough en recuerdo de la avalancha que marcó la carrera de Burnham. Pero también alerta de los riesgos del descontento ciudadano si no hay cambios pronto.

El epílogo, escrito en noviembre de 2024, alerta del ascenso de la extrema derecha: “Hay un riesgo de que el Reino unido pronto se parezca a Estados Unidos: un Gobierno progresista puede servir solo un mandato y ser reemplazado en 2029 por el más derechista que haya visto nunca el Reino Unido”.