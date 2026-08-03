Llegó el Trambús, el colectivo eléctrico que conecta cinco líneas de subte sin pasar por el centro

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Trambús, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur porteño mediante un corredor de alta capacidad que integra cinco líneas de subte, trenes metropolitanos y corredores de Metrobús.

El servicio, identificado como Trambús T1, une el Aeroparque Jorge Newbery con la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, a lo largo de un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros, utilizando unidades eléctricas que circulan sobre neumáticos, sin necesidad de vías.

El nuevo corredor cuenta con 71 paradores, una frecuencia estimada de cuatro minutos en hora pico y una demanda prevista de entre 50.000 y 60.000 pasajeros diarios. Además, permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje entre los extremos del recorrido.

Las unidades pueden alcanzar una velocidad máxima de 60 km/h, circulan por carriles exclusivos y preferenciales, cuentan con prioridad semafórica y fueron diseñadas para ofrecer un servicio más rápido, sustentable y accesible que complemente la red de transporte existente.

Qué recorrido hace el Trambús

El nuevo corredor atraviesa algunos de los sectores con mayor demanda de pasajeros de la Ciudad y conecta los barrios de:

Nueva Pompeya.

Parque Patricios.

Boedo.

Parque Chacabuco.

Caballito.

Almagro.

Villa Crespo.

Palermo.

Aeroparque.

Uno de los principales objetivos del sistema es facilitar las combinaciones con otros medios de transporte sin necesidad de pasar por el centro porteño.

Durante su recorrido enlaza las líneas A, B, D, E y H de subte y también permite combinar con las estaciones ferroviarias de Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero, además de los corredores Metrobús Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur.

Entre las conexiones más importantes se encuentran:

Palermo ( Línea D ).

). Dorrego ( Línea B ).

). Acoyte/Río de Janeiro ( Línea A ).

). Avenida La Plata ( Línea E ).

). Hospitales (Línea H).

Cómo son las unidades del Trambús

Los vehículos funcionan exclusivamente con energía eléctrica y fueron equipados con tecnología destinada a mejorar la experiencia de viaje y la seguridad de los pasajeros.

Entre sus principales características se destacan:

WiFi gratuito.

Aire acondicionado.

Cargadores USB para celulares.

Piso bajo y rampas para personas con movilidad reducida.

Información del servicio en tiempo real.

Sistema multipago.

Cámaras de seguridad.

GPS.

Detección de puntos ciegos.

Sistema ADAS de asistencia a la conducción.

Alerta de colisión frontal.

Detección de peatones.

Espejos retrovisores digitales.

Al tratarse de unidades eléctricas, el Trambús no genera emisiones contaminantes durante su funcionamiento y también reduce significativamente los niveles de ruido respecto de los colectivos tradicionales.

Cambios en el tránsito por la llegada del Trambús

La implementación del nuevo corredor también implicó modificaciones en la circulación vehicular, principalmente en el barrio de Caballito, para adaptar la infraestructura al funcionamiento del servicio.

Entre los cambios previstos se encuentran:

Acoyte pasó a ser mano única y cuenta con carril exclusivo.

pasó a ser mano única y cuenta con carril exclusivo. Honorio Pueyrredón modificó su circulación entre Neuquén y Gaona.

modificó su circulación entre Neuquén y Gaona. Felipe Vallese mantiene doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti.

mantiene doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti. Ambrosetti pasó a ser mano única hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia.

pasó a ser mano única hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia. Balcarce quedó con sentido único hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Además, sobre el parque lineal de Honorio Pueyrredón se construyeron nuevos paradores para integrar el corredor con el resto de la red de transporte público.

Con la puesta en marcha del Trambús T1, la Ciudad incorpora uno de los proyectos de movilidad urbana más importantes de los últimos años, apostando por un sistema eléctrico de alta capacidad que mejora la conectividad entre barrios, agiliza las combinaciones con subtes y trenes y reduce los tiempos de viaje para miles de pasajeros.