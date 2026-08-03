Paro docente: el Gobierno ratificó que controlará que se cumpla “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo”

El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.

La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.

“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.

En ese sentido, este lunes, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, confirmó que el Gobierno llevará a cabo “inspecciones de muestreo a través de las agencias territoriales que tenemos en todo el país”.

“Lo que se pide al gremio es la moderación suficiente como para decir: 'Haga su huelga, gremio, pero hágala respetando la norma, que es contemplar que el 75% de las clases deben estar dictadas'”, dijo el funcionario.

“Si no se cumple la jornada, se inicia un proceso sancionatorio concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan. No quiero adelantar opinión, pero lo que quiero decir es que la normativa prevé en última instancia un cuestionamiento de la personería a CTERA”, advirtió Cordero.