Contra las disposiciones y el Gobierno: los jugadores exhibieron una bandera de Malvinas

La Selección sorprendió sobre el final mismo de la agónica victoria sobre Inglaterra, al desplegar sobre el campo de juego una bandera blanca con la inscripción “las Malvinas son argentinas”.

Previamente, se había dispuesto por los organizadores de encuentro llevado a cabo en Atlanta, Estados Unidos, que no pudieran ingresar simpatizantes argentinos que llevaran esa leyenda, algo suscripto por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Sin embargo, el plantel argentino, entre ellos el mediocampista Giovani Lo Celso, desplegaron la citada tela, con la inscripción malvinense. Leandro Paredes y Lautaron Martínez, luego consultados por esa decisión, bajaron el tono y evitaron mayores comentarios.

Incluso, en el marco del fervor generado por acceso a la final del Mundial, que se jugará este domingo desde las 18 en Nueva York, los jugadores saltaron con el cántico “el que no salta/es un inglés”, un verdadero hit desde el recordado partido de México 86, aquel de los goles de Diego Maradona.

Anthony Gordon había abierto la cuenta en el segundo tiempo para Inglaterra, y la Argentina, luego de mucho intentarlo, logró empatar por medio de un remate de afuera del área de Enzo Fernández, y luego un cabezazo de Lautaro. En las dos acciones, el pase correspondió a Lionel Messi.