Milei ascendió a la esposa de Martínez de Giorgi, el juez que dejó la causa $LIBRA sin querellantes

El Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 589/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal de Comodoro Py a cargo de la causa $LIBRA, en la que se investiga al propio Javier Milei y a su hermana Karina por la promoción de la criptomoneda que provocó pérdidas millonarias a inversores.

“Nómbrase jueza Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”, indica la norma firmada por el presidente Milei.

El nombramiento llega apenas doce días después de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las dos querellas que impulsaban la causa. El 3 de julio, el juez hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli —una de las personas investigadas— y excluyó del expediente a los damnificados representados por los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust.

En su resolución, el magistrado cuestionó que las pérdidas de los inversores constituyeran el perjuicio directo que exige la ley, al considerar que podían responder a fluctuaciones propias del mercado cripto y no necesariamente a una maniobra fraudulenta. Con esa decisión, la causa quedó con un único acusador, el fiscal Eduardo Taiano, cuyo desempeño fue señalado por las querellas apartadas por su lentitud para impulsar la investigación. Los damnificados ya apelaron el fallo y el planteo se encuentra ahora en la Cámara Federal.

La designación de Juan no fue una sorpresa de último momento: la jueza había atravesado el proceso de acuerdo en el Senado, donde compareció en tres oportunidades ante la Comisión de Acuerdos, y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura. Su carrera judicial es extensa: se recibió de abogada hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Derecho en la Universidad de Palermo y se incorporó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990, donde ocupó los cargos de auxiliar, escribiente y prosecretaria hasta llegar a secretaria letrada, función que desempeñó durante más de diez años en un área considerada estratégica dentro de esa cámara.

El vínculo familiar con Martínez de Giorgi no pasó inadvertido durante el trámite legislativo. En la audiencia pública del 13 de mayo, el abogado Ramón Encina impugnó su postulación por ser la esposa del juez que investiga a Milei. Juan respondió que la objeción no cuestionaba “idoneidad” ni “moral, ética o trayectoria”, sino su vida privada y su vínculo conyugal con “otro magistrado, que casualmente está a cargo del juzgado donde se investiga la causa $LIBRA”. La impugnación fue desestimada por la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien ironizó que también podría “impugnarse la impugnación” argumentando que es Martínez de Giorgi quien resulta el esposo de Juan.

El caso se suma a otros pliegos con fuertes vínculos familiares que el oficialismo impulsó en el Senado en los últimos meses, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, o el de Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán. A esto se agrega un dato llamativo: el Juzgado Federal de Hurlingham, creado por la Ley 27.225 con competencia en los partidos de Merlo e Ituzaingó, todavía no fue habilitado formalmente por la Corte Suprema de Justicia, el mismo argumento que el Gobierno había esgrimido meses atrás para justificar la demora en la designación de otra candidata, María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.