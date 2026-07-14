El vocero presidencial explicó lo que Milei “valora” de Margaret Thatcher y avaló el viaje al Mundial del secretario de Justicia

La clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial terminó colándose, de manera incómoda, en la agenda política de la Casa Rosada. En la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, debió responder preguntas tanto sobre los viejos elogios de Javier Milei a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como sobre el viaje a Estados Unidos del secretario de Justicia, Santiago Viola, para presenciar el último partido del seleccionado.

El tema de Thatcher reapareció inevitablemente en la previa del cruce entre Argentina e Inglaterra. Consultado por las reiteradas manifestaciones de admiración que Milei expresó en el pasado hacia la dirigente conservadora, Ravier intentó circunscribir esos elogios exclusivamente al plano económico. “Milei valora en Margaret Thatcher el plan de estabilización y su ideología económica”, sostuvo el portavoz, en un intento por despegar esa valoración del conflicto bélico de 1982.

El vocero también fue consultado por la denuncia sobre el presunto ingreso de un buque británico a aguas argentinas a comienzos de mes. Sin brindar mayores precisiones, evitó pronunciarse sobre el episodio y señaló que será el canciller Pablo Quirno quien ofrecerá una explicación oficial. “Las Malvinas son argentinas”, respondió escuetamente, sin avanzar sobre el resto de las consultas.

La otra polémica vinculada al Mundial giró alrededor del viaje de Viola, quien asistió al último encuentro de la Selección en Estados Unidos. Ravier confirmó la información publicada por elDiarioAR y explicó que el funcionario “se tomó cuatro días de licencia y viajó al Mundial por una decisión personal”. Al mismo tiempo, buscó marcar una diferencia entre ese caso y la conducta adoptada por la primera línea del Gobierno.

“Tanto el presidente Javier Milei como Karina Milei y los ministros han hecho un compromiso de no ir al Mundial, pero no hubo ningún pedido a todos los funcionarios para que no asistan. Creo que es una decisión personal”, afirmó. De ese modo, el vocero dejó en claro que la decisión de no viajar fue asumida por la cúpula del Poder Ejecutivo, aunque descartó que existiera una instrucción general para el resto de la administración pública. Cuando se le preguntó cuántos funcionarios aprovecharon el torneo para viajar a Estados Unidos, evitó dar una cifra: “No sabría responderle quiénes ni cuántas personas han decidido viajar realmente”.

Ravier también aportó algunas definiciones sobre el estado de las reformas económicas que impulsa el Gobierno. Consultado por la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, explicó que la elaboración técnica del proyecto quedó a cargo del presidente de la entidad, Santiago Bausili, en coordinación con el equipo económico. El vocero también buscó aclarar el alcance de la denominada “ley de shutdown”, una iniciativa que Milei viene mencionando desde hace semanas. Negó que el proyecto implique una interrupción de los servicios del Estado, como ocurre parcialmente en Estados Unidos cuando no hay presupuesto aprobado, y sostuvo que se trata “solamente de una idea para garantizar que los datos del INDEC mantengan solidez y credibilidad”, en referencia al objetivo de reforzar las restricciones al gasto público una vez agotadas las partidas presupuestarias.

Nueva reunión de la mesa política

Tras la conferencia de Ravier, y menos de veinticuatro horas después de que Milei dedicara dos horas y media a explicarles a sus legisladores por qué considera indispensable reformar la Carta Orgánica del Banco Central, la cúpula del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada. A diferencia del encuentro del lunes, encabezado por el Presidente, esta vez la coordinación quedó en manos de la mesa política que conduce Karina Milei y que, desde el recambio del gabinete, se consolidó como el principal ámbito donde el oficialismo ordena su estrategia legislativa y electoral.

Alrededor de la secretaria general de la Presidencia se sentaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de las negociaciones con gobernadores; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo, responsable del programa económico; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, nexo permanente entre la Jefatura y el karinismo; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. También participó el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, incorporado a la mesa política tras la salida de Manuel Adorni.

La reunión tuvo una misión concreta: empezar a traducir en una estrategia parlamentaria la hoja de ruta que Milei presentó el lunes ante diputados y senadores. Después de escuchar al Presidente defender la necesidad de blindar por ley la independencia del Banco Central y limitar el margen de maniobra de futuros gobiernos sobre la política monetaria, la mesa política avanzó en la coordinación de los pasos necesarios para reunir las mayorías que requerirá el oficialismo en el Congreso.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la agenda parlamentaria de las próximas semanas. La conducción del Gobierno repasó la sesión prevista para este jueves, considerada la última de peso antes del receso invernal, y revisó el cronograma de los proyectos que pretende impulsar durante el segundo semestre.

La prioridad continúa siendo la reforma electoral, con la suspensión o eliminación de las PASO como principal objetivo político. Sin embargo, buena parte de la reunión estuvo dedicada a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Luis Caputo presentó un informe sobre el estado de elaboración del proyecto y confirmó que la intención del Gobierno es enviarlo al Congreso durante el mes de agosto. Antes de eso, Milei realizará un anuncio específico sobre la iniciativa, cuyo formato todavía no fue definido por la Casa Rosada.

También se resolvió avanzar con las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Según se acordó durante la reunión, hacia mediados de la próxima semana el Ministerio de Economía convocará a una conferencia de prensa para presentar los cambios incorporados al texto, que luego será remitido a la Cámara de Diputados. El nuevo proyecto incluirá aportes técnicos surgidos del intercambio con especialistas y tributaristas.

Otro de los momentos centrales estuvo dedicado al informe de Santilli sobre las conversaciones que mantiene con gobernadores de distintos signos políticos. El jefe de Gabinete repasó las gestiones realizadas durante los últimos días, entre ellas la reunión que mantuvo el lunes con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y expuso el estado de las negociaciones para construir las mayorías parlamentarias que el oficialismo necesitará para aprobar su paquete de reformas. En la Casa Rosada consideran que esa tarea será determinante: ninguna de las iniciativas impulsadas por Milei prosperará sin acuerdos con mandatarios provinciales y bloques dialoguistas.

La mesa política también repasó la agenda de la visita que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, realizará el próximo 27 de julio. Según se informó durante el encuentro, la titular del organismo mantendrá una reunión con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa junto a Caputo, brindará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego viajará a Vaca Muerta, donde recorrerá uno de los principales proyectos energéticos del país.

Según pudo saber elDiarioAR, entre los temas de gestión apareció además la coordinación frente a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. Los asistentes confirmaron que durante la primera semana de agosto la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán en Chaco de una reunión junto a autoridades del NEA para coordinar la respuesta del Gobierno nacional.

Más allá del seguimiento puntual de cada proyecto, la reunión dejó una definición política de fondo. En el oficialismo asumen que el segundo semestre representa la última ventana de oportunidad para aprobar reformas estructurales antes de que la campaña presidencial de 2027 absorba definitivamente la agenda pública. Con ese diagnóstico, Karina Milei busca acelerar un paquete de leyes que no sólo consolide el programa económico libertario, sino que también le permita al Presidente llegar a la búsqueda de la reelección con las principales transformaciones convertidas en políticas de Estado y mucho más difíciles de revertir por una eventual administración futura.

PL/MC