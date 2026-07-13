La Embajada de Francia en la Argentina repudió los dichos racistas de la vicegobernadora mendocina

La Embajada de Francia en Argentina repudió de forma tajante las declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien se había referido al seleccionado de fútbol galo como un “equipo africano flojo de modales” tras el cruce de ese combinado contra Paraguay por el Mundial 2026, un episodio que escaló rápidamente en un potencial conflicto diplomático entre ambas naciones.

En las últimas horas, el embajador Romain Nadal compartió en su cuenta de la red social X un mensaje institucional de rechazo a la discriminación, el cual estuvo acompañado por una captura del tuit que había publicado días atrás la funcionaria provincial para fundamentar el malestar de la delegación europea.

Las autoridades de la sede diplomática fijaron una postura severa frente a las descalificaciones vertidas en el entorno digital y abogaron por preservar los valores del respeto mutuo en las competencias internacionales.

En su descargo público, el diplomático Romain Nadal aseveró: “El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo”.

Asimismo, el funcionario del país europeo trazó un paralelismo con las conductas locales y concluyó: “Como argentinos alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona del mundo y ejemplo de talento, humildad, integración y respeto. Competir sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir”.

La publicación oficial incluyó una imagen del texto de Casado junto a una leyenda aclaratoria donde se detallaron los motivos técnicos del repudio generalizado, especificando que “negar la nacionalidad de los jugadores franceses por su color de piel o su origen familiar es discriminación”.

El posteo original de la dirigente que acompaña al gobernador radical Alfredo Cornejo se había producido luego de que Francia derrotara 1 a 0 a Paraguay, oportunidad en la cual la funcionaria acusó a los futbolistas de ser “flojos de modales” por no saludar a los rivales y le apuntó directamente a la figura de Kylian Mbappé, manifestando de forma abierta: “No lo aguanto”.

El delantero francés había quedado en el centro de las críticas tras salir a festejar el triunfo sin responder al apretón de manos ofrecido por el arquero paraguayo Orlando Gill.

Por su parte, la número dos del Ejecutivo mendocino ensayó una defensa de sus expresiones y minimizó el impacto de sus palabras al encuadrarlas dentro de las costumbres habituales de las hinchadas. “Es parte del folclore futbolero. No tiene que ver con racismo”, se justificó la dirigente provincial.

La funcionaria provincial desestimó las acusaciones de xenofobia y agregó: “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”.

Finalmente, Casado aclaró que no recibió ninguna denuncia formal en su contra por el hecho y concluyó de manera tajante que “racistas son los que consideran que ser africano es malo”.

Santiago Caputo: “Que piedra se volvió ser negro”

Además de Casado, el assor de Javier Milei, Santiago Caputo, que aunque no ocupa un cargo formal en el Gobierno, es considerado el principal estratega de Gobierno libertario y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.