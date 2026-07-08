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Tras ataques contra buques en estrecho de Ormuz

EE.UU. lanzó una nueva oleada de ataques sobre Irán tras las amenazas de Trump

  • El Ejército de EE.UU. anunció nuevos ataques, después de que el presidente estadounidense diera por amortizada la frágil tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 . EFE/EPA/FILIP SINGER / POOL

Andrés Gil

Corresponsal en Washington —

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Nuevos ataques de EE.UU. sobre Irán. El Ejército estadounidense anunció este miércoles que “comenzó a llevar a cabo nuevos ataques contra Irán con el fin de mermar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Estados Unidos responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra la navegación mercante y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía navegable internacional de vital importancia”, afirma el Comando Central estadounidense.

Los ataques llegan después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que los recientes ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz suponían el fin del alto el fuego. Y se producen también apenas un día después de que el ejército estadounidense atacara diversas instalaciones militares y portuarias este pasado martes.

Los medios de comunicación estatales iraníes informaron de explosiones, entre otras, en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, situada en el estrecho, y en Sirik, otra ciudad costera del sur, informa AP.

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