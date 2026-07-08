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Hermosa mañana: las tapas de los diarios después del triunfo épico de Argentina ante Egipto

  • El equipo nacional consiguió una remontada histórica ante Egipto, con el que perdía 2 a 0 faltando 12 minutos, para imponerse 3 a 2, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Y eso provocó asombro en todos los rincones del planeta.

Mundial 2026

Hermosa mañana: las tapas de los diarios después del triunfo épico de Argentina ante Egipto

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El épico triunfo de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni provocó todo tipo de comentarios en la prensa mundial, la que ponderó sobremanera la remontada albiceleste tras estar perdiendo 2-0, a falta de 12 minutos para el final del partido por los octavos de final del Mundial, para vender a Egipto 3 a 2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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