Hermosa mañana: las tapas de los diarios después del triunfo épico de Argentina ante Egipto
- El equipo nacional consiguió una remontada histórica ante Egipto, con el que perdía 2 a 0 faltando 12 minutos, para imponerse 3 a 2, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Y eso provocó asombro en todos los rincones del planeta.
Mundial 2026Hermosa mañana: las tapas de los diarios después del triunfo épico de Argentina ante Egipto
El épico triunfo de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni provocó todo tipo de comentarios en la prensa mundial, la que ponderó sobremanera la remontada albiceleste tras estar perdiendo 2-0, a falta de 12 minutos para el final del partido por los octavos de final del Mundial, para vender a Egipto 3 a 2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.
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