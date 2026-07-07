Libros de julio: las cartas de Mercedes Sosa, varios rescates literarios y Claudia Piñeiro para chicos

Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para julio la llegada a las librerías de una enorme cantidad de lanzamientos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Mercedes Sosa, César Aira, Yamila Bêgné, Pedro Juan Gutiérrez, Nick Hornby, Claudia Piñeiro y Diego Fischerman, entre muchos otros y otras.

1. Pájaro azul. Cartas desde el exilio, de Mercedes Sosa. Un día de 2016, llegó a la Fundación Mercedes Sosa Hugo Otero. “Él era un amigo de mi abuela, ahora un hombre mayor, dulce y con bigotes, que había trabajado en Felfort, un detalle que yo adoraba por los bombones que solía traernos. Cuando llegó con su bastón y una carpeta azul que explotaba en papeles, me dijo que esa era la correspondencia que mi abuela le había mandado durante años”, recuerda Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa, en el prólogo de Pájaro azul. Cartas desde el exilio, una cuidada publicación que llega este mes de la mano de la editorial Paripé Books.

“Entre los papeles que Hugo traía consigo había cartas, sobres, postales y hasta programas intervenidos y bolsas de papel de esas que dan en los aviones para los mareos. La mayoría de las cartas estaban fechadas entre 1978 y 1981 y fueron escritas por Mercedes Sosa en el exilio. Gracias al trabajo de Araceli Matus, nieta de Mercedes y presidenta de la Fundación Mercedes Sosa; Agustina Pérez Rial, realizadora, investigadora y productora de archivos, y la doctora en Letras Graciela Goldchluk, quienes trabajaron juntas en la edición de Pájaro azul. Cartas desde el exilio, este tesoro es ahora accesible para el gran público. En estas cartas se despliega una voz que pocos conocieron. No es la Mercedes cantora ni la figura pública consagrada, sino una mujer que escribe antes de dormir, en un avión o en su ‘escritorio color burguesía’, y que le habla a Hugo desde el miedo, la soledad, el cansancio, el humor y el deseo. Carta a carta, Mercedes va construyendo una autobiografía fragmentaria que es también el retrato sensible de una época: aparecen lecturas, músicas, ciudades, afectos, escenas del exilio y referencias a acontecimientos históricos que atraviesan su vida cotidiana”, informaron desde la editorial.

Pájaro azul. Cartas desde el exilio, de Mercedes Sosa, salió por la editorial Paripé Books.

2. La música de las esferas, de Yamila Bêgné. “En la noche del solsticio de invierno, Jazmín, protagonista de la novela, va a resolver un asunto pendiente: en la noche más larga del año se propone recuperar un planeta y una luna. Eris, Disnomia. Con la maestría a la que nos tiene acostumbrados, con humor y ternura, este libro recorre en una noche la órbita de su protagonista por una desolada Buenos Aires, mientras tramita un postergado duelo amoroso”, informan desde el sello Omnívora, que vuelve a publicar este año una novedad de la escritora argentina Yamila Bêgné, una de las voces más interesantes de la literatura contemporánea.

“Voy firme y demasiado cerca de la corriente de la avenida. Hago equilibrio sobre el cordón de la vereda. Para qué, me digo, y centro mejor el cuerpo en el ancho de las baldosas. Justo después se abre una estela de autos, no sé si azules o grises o negros todos. Me arrojan el aire, me arrojan al viento. Y me sumo a la velocidad. Eris, Disnomia, pienso. La irradiación del metano endurecido, las moléculas complejas. Por eso es tanto el rojo, el anaranjado. Saco el celular del bolsillo de la campera. Son las once y cincuenta y dos. Voy a ir a tocarte el timbre. Vos tampoco vas a dormir”, se lee en las primeras páginas del libro.

La música de las esferas, de Yamila Bêgné, salió por Omnívora Editora.

3. Melancolía de los leones, de Pedro Juan Gutiérrez. “Presentamos Melancolía de los leones, de Pedro Juan Gutiérrez, una de las voces más singulares y desafiantes de la literatura latinoamericana contemporánea”, anunció el sello Sur y después en sus redes.

“Una mujer practica la levitación sin despegar ni un milímetro del suelo. Un loco mira a los pasajeros de un ómnibus con temor: todos tienen cara de locos. La vieja anciana, que siempre está tomando aire en la azotea, no es lo que parece. Un hombre parado sobre el muro del Malecón se lanza sobre las olas y quien lo observa piensa: un suicida acaba de destrozarse el cráneo contra los arrecifes. ”El desorden es una máscara del orden“, dice uno de los narradores de estos relatos absurdos y surrealistas que Pedro Juan Gutiérrez escribió a fines de los años 80 y principios de los 90. El gran ilusionista cubano mueve los hilos de la ficción para generar la sensación de que estamos leyendo algo tan extrañamente verdadero que puede parecer real”, agregaron desde la editorial sobre este gran rescate literario.

Melancolía de los leones, de Pedro Juan Gutiérrez, salió por la editorial Sur y después.

4. Los viajes de Julius Brenchley, de César Aira. “Julius Brenchley, caballero inglés, naturalista y viajero incansable, parte rumbo a Sudamérica a bordo de la goleta Gloriana. Pero una tormenta descomunal desvía la expedición hacia el corazón de la Patagonia y lo que había comenzado como una travesía decimonónica clásica se transforma por completo. Arrastrada por un fenómeno marino fuera de serie, la goleta encalla en un lago congelado en medio de los Andes, un paisaje inmóvil y magnífico, suspendido en el tiempo. La expedición —y la narración misma—entra entonces en un paréntesis inquietante. Mientras sir Julius se abandona a la contemplación y al ocio refinado, su fiel valet Cruikshank, impulsado por la impaciencia y el deseo de acción, decide internarse solo en la montaña. Su arrojo dará resultado y encontrará lo que toda verdadera novela de viajes promete: los gigantes legendarios, encarnados aquí en los indios patagones. Con ironía, audacia y una libertad inconfundible, César Aira transforma la novela de aventuras en una máquina de imaginación desatada. A la vez homenaje y parodia del relato de exploración, Los viajes de Julius Brenchley es también una meditación deslumbrante sobre el azar, el tiempo y los mecanismos de la narración”, informaron desde Seix Barral sobre este lanzamiento del escritor argentino.

Los viajes de Julius Brenchley, de César Aira, salió por Seix Barral.

5. Dickens y Prince, de Nick Hornby. “¿Qué diantre tienen que ver Charles Dickens y Prince, un escritor británico del siglo XIX y un músico estadounidense del XX? De entrada, que Nick Hornby siente pasión por ambos. Pero hay más. Coincidencias —tal vez curiosas, acaso significativas— que los conectan. Por ejemplo: antes de cumplir los treinta ambos tenían ya una sólida carrera, habían dado a luz unas cuantas obras maestras y eran muy influyentes. Por ejemplo: ambos vivieron una infancia marcada por la pobreza, mostraron un decidido sentido del negocio y en algún momento se sintieron estafados. Por ejemplo: ambos murieron a los cincuenta y ocho años. Por ejemplo: ambos estaban obsesionados con el trabajo y eran hiperproductivos”, adelantan desde Anagrama sobre este ensayo que llega este mes a las librerías locales.

“Nacidos en dos continentes distintos con más de un siglo de diferencia —Dickens en Portsmouth en 1812, Prince en Mineápolis en 1958—, estos dos genios comparten más puntos de conexión de lo que pueda parecer a simple vista. Hay en sus vidas y sus carreras paralelismos que le permiten al autor trazar un sugestivo, apasionante doble retrato. Con el dinamismo y el entusiasmo habituales en Nick Hornby, este es un ensayo a un tiempo ameno y enjundioso, divertido y profundo, lúdico y serio. Y sobre todo: una lectura apasionante”, agregan desde la editorial.

Dickens y Prince, de Nick Hornby, salió por Anagrama.

6. Horror de Buenos Aires, de Martín Caparrós. “Segunda entrega de las historias de Andrés Rivarola, un muchacho que quiere buscarse la vida -y escribir tangos- en el Buenos Aires de los años 30. Ahora el Pibe ya es periodista. Su jefe lo manda a un burdel de la Isla Maciel para entrevistar a una prostituta polaca. Así entra en un laberinto que, a través del Parque Lezama, Barracas, Avellaneda, el Hotel Castelar o el Hospital de Mujeres, conduce a la mafia judía Zwi Migdal. El Pibe vuelve a cruzarse con Borges y conoce al poeta Federico García Lorca y al maestro del tango Homero Manzi. Fervor y horror de Buenos Aires”, informaron desde el sello Galaxia Gutenberg sobre esta publicación.

Horror de Buenos Aires, de Martín Caparrós, salió por Galaxia Gutenberg.

7. Re-Sisters, de Cosey Fanni Tutti. “Este libro es mucho más que un ensayo biográfico: es un montaje íntimo que descubre la profunda afinidad entre mujeres que nunca se conocieron pero que, sin embargo, compartieron una misma voluntad de insubordinación y trascendencia. Cuando a Cosey Fanni Tutti –figura fundamental de la música electrónica británica– le encargaron la banda sonora de un documental sobre otra pionera musical, Delia Derbyshire, comenzó a explorar sus archivos con tal intensidad que el proyecto derivó en una búsqueda personal. En paralelo, descubrió en una librería las memorias de una mística cristiana del siglo XV, Margery Kempe: una obra considerada como la primera autobiografía en idioma inglés”, informaron desde Caja Negra sobre este potente lanzamiento de julio.

“Con una narración híbrida y envolvente, Re-Sisters entrelaza las vidas de Derbyshire, Kempe y Tutti para expandir los vínculos entre creación, deseo, espiritualidad y libertad. A pesar de los siglos que las separan, las tres enfrentaron formas similares de exclusión y encarnan maneras singulares de sostener una vocación frente a la resistencia del entorno. Derbyshire revolucionó la música electrónica desde el Radiophonic Workshop de la BBC, pero durante años su aporte quedó invisibilizado; Kempe, peregrina y visionaria, desafió los límites impuestos a las mujeres en la Inglaterra medieval y padeció la crueldad y el desprecio; y la propia Cosey sufrió diferentes formas de abuso como parte de la banda industrial Throbbing Gristle, a la vez que fue cuestionada durante décadas por incursiononar en el terreno de la pornografía como parte de su obra performática. Cosey Fanni Tutti convierte la investigación y la escritura en un gesto de filiación y rescate. Avanzando por asociaciones e intuiciones antes que por cronologías rígidas, Re-Sisters revela cómo la historia cultural suele dejar en los márgenes a quienes desafían lo establecido y traza un mapa de la experiencia y de la complicidad feminista a lo largo de seis siglos”, agregaron desde la editorial.

Re-Sisters. Vidas y archivos de Delia Derbyshire, Margery Kempe y Cosey Fanni Tutti, salió por Caja Negra.

8. En palabras sencillas, Richard Ford. “Feltrinelli Editores publica En palabras sencillas de Richard Ford, el libro que da comienzo a la serie ‘Feltrinelli Lectures’. En un iluminador recorrido por su vida y sus primeros pasos como novelista, Ford reflexiona acerca de la forma en que literatura y política se entrelazan. Feltrinelli Lectures es una serie anual que comienza con este primer título y que reunirá a algunos de los grandes autores de nuestro tiempo para interrogarse sobre cuestiones centrales del presente. Se trata de ensayos escritos expresamente para la colección y que se presentarán como conferencias públicas en Barcelona y Milán. Richard Ford ofreció la conferencia que nace de este libro el martes 26 de mayo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), bajo el título ‘Influencias extraliterarias’”, anunciaron desde Feltrinelli Editores.

“En este ensayo conciso y clarividente, Richard Ford enuncia algo que muchos de sus lectores han intuido desde siempre en sus libros: que lo artístico, lo ético, lo público y lo privado no son esferas separadas, sino facetas de una misma experiencia; que, en literatura, lo político se inscribe en lo íntimo, en el lenguaje y en la mirada atenta sobre lo cotidiano. En un iluminador recorrido por su vida y su obra, Ford nos invita a acompañarlo por su Mississippi natal, donde, como es sabido, las leyes no han de entenderse al pie de la letra; por México, donde comprendió que solo el noir podía plasmar la violencia y la corrupción que lo rodeaba; por las primeras novelas de Frank Bascombe, gracias a las que comprendió que la polis aristotélica comienza en el propio hogar”, agregó el sello en un comunicado.

En palabras sencillas, Richard Ford, salió por Feltrinelli Editores.

9. Hoy desperté cantando esta canción, de Diego Fischerman. “De Gardel a Charly García, un recorrido por canciones esenciales de la música popular argentina. Mosaico sonoro que indaga en influencias, raíces y vínculos subterráneos entre géneros, compositores, intérpretes y épocas, es a la vez una forma de navegar cien años de historia, de cambios sociales y culturales”, señalan desde el sello debate sobre este lanzamiento de Diego Fischerman.

“Ensayo que se lee como playlist -y viceversa-, radiografía musical y partitura cultural de la lengua popular, en este libro cada capítulo es la parte y el todo; un relato que contiene otros. El resultado es un mosaico sonoro y, a la vez, un recorrido por algo más de cien años de música nacional. Alephs que el autor explora en busca de referencias inesperadas, linajes bienvenidos y encuentros insospechados: en cada canción puede reconstruirse una época, y en cada época las canciones son espejos. En este itinerario están la Gran Aldea y la Reina del Plata, el arrabal y el centro, el cabaret y el Colón, las raíces americanas y las florituras europeas, la invención circular que lo cambió todo (no la rueda: el disco), la Semana Trágica, la Década Infame, la entrada a Buenos Aires del malón folklórico, la protesta y la insurrección, los extraños de pelo largo, Onganía, la singularidad del jazz vernáculo, el blues porteño, el Di Tella, los sótanos de la resistencia y la exploración, una guerra en castellano, el derrumbe, el estallido, la furia y la permanente resurrección. Y los nombres propios: Gardel, Discépolo, la Walsh, Atahualpa, Falú, Spinetta, Moris, Manal, Charly, Ramona Galarza, Troilo, el Cuchi, el Indio, los Expósito, Fito... Compositores e intérpretes de piezas únicas, de rara belleza, en las que anidan historias extraordinarias unidas por ríos subterráneos a la Historia”, agregaron desde la editorial.

Hoy desperté cantando esta canción, de Diego Fischerman, salió por la editorial Debate.

10. Mi miedo xixi, de Claudia Piñeiro. “Este no es un cuento más: es la historia real de una nena chiquita que tenía un problema enorme. Hay personas que al pis le dicen pichín, pipí o chichí. Claudia le decía ‘xixi’, como su tía Ester, para hacerse la enigmática. Y así lograba guardar su miedo más grande en el cajón de los secretos. Lulú Maranzana dota a este relato de sentidos nuevos y todo un universo que nos suena mucho: bibliotecas, libros, y personajes expresivos y adorables (y por supuesto, también, de baños). Un nuevo libro de la colección Cosas que nunca olvidé, que recoge recuerdos íntimos y potentes de grandes escritores de nuestra literatura”, anunció el sello Siglo para Chicos sobre este lanzamiento de la escritora argentina en una publicación pensada para el público infantil.

Mi miedo xixi, de Claudia Piñeiro con ilustraciones de Lulú Maranzana, salió por Siglo para Chicos, de Siglo XXI Editores.

11. No soy turista, de María Rosa Oliver. Esta publicación reúne múltiples escritos de viaje de María Rosa Oliver: crónicas, memorias, ensayos, notas periodísticas, cartas. “En ellos, la intelectual y militante argentina registró sus impresiones sobre los lugares que recorrió o habitó, desde los países de Europa y de América Latina hasta Estados Unidos, la Unión Soviética y China, entre otros. También sobre las figuras que conoció: políticos como el Che Guevara y Mao Tse Tung, y artistas como Cantinflas y Vinicius de Moraes. Imposibilitada de andar debido a una enfermedad que la aquejó desde su infancia, Oliver llevó, sin embargo, una vida itinerante, y pasó mil aventuras que relata con inteligencia, picardía y sagacidad. Los textos de No soy turista, muchos de ellos inéditos, nos entregan a una María Rosa Oliver difícil de definir, como nos revela Adriana Petra en su prólogo: 'Una mujer que vivió con el siglo XX y decidió, contra todo pronóstico, que su destino estaba en atravesar fronteras, y en hacer del movimiento una forma de comprensión y compromiso político e intelectual. Desde las marañas de su cuerpo, aprendió a leer el mundo rodando”, informaron desde Fondo de Cultura Económica sobre esta flamante publicación.

María Rosa Oliver (Buenos Aires 1898 - Buenos Aires 1977), escritora, ensayista y activista argentina, fue una de las fundadoras y miembro del Comité de Redacción de la revista Sur, junto a su íntima amiga Victoria Ocampo.

No soy turista, de María Rosa Oliver, salió por Fondo de Cultura Económica.

12. Ushuaia (Un destino melodramático), de Alberto Fuguet. “Leticia Lucero es un vendaval que se niega a ser doblegado por el pasado. Desde San Luis, Argentina, llegó a Chile, al suburbio santiaguino de Maipú, donde abrió una farmacia y buscó construir una vida para ella y su hijo. Bruno es una antena a la que le afecta todo. Escribe, va a talleres literarios y tiene un blog que nadie lee. Mientras Leticia prefiere no mirar hacia atrás, a Bruno le cuesta enfrentarse al futuro. Una madre con un hijo particular. Un hijo con una madre distinta. A través de un caleidoscopio de voces —testimonios, entradas de blog, notas periodísticas, recuerdos familiares y cuentos—, Ushuaia nos conduce a un verano en la provincia argentina, a fines de los 70, al Festival de Viña de 1985 y a los comienzos del siglo XXI, cuando la tecnología abre posibilidades, pero aún no ha alterado la existencia”, se lee en la contratapa de este libro que llega este mes de la mano del sello Tusquets.

Ushuaia (Un destino melodramático), de Alberto Fuguet, salió por Tusquets.

13. Un árbol de compañía, de Clara Obligado y Raúl de Tapia. “A cuatro manos, la escritora y extranjera, como a ella le gusta llamarse, Clara Obligado y Raúl de Tapia, biólogo, botánico y degustador de paisajes, como a él le gusta llamarse, se internan desde una voz mestiza en un bosque donde las raíces de las letras y las ciencias se encuentran, donde la memoria y la naturaleza se abrazan, donde conocimientos y experiencias hibridan en una sola escritura. Ramas y raíces, lo aéreo y lo subterráneo, dos personas, lo que les une al suelo y lo que les hace devorar el aire. Los árboles habitan nuestra vida y en ella cada árbol ha tenido, tiene y tendrá un significado y un símbolo únicos de nuestra existencia. Un árbol de compañía contempla la observación, la reflexión y la conservación y recuperación de nuestros árboles, de tu árbol, de su sombra, de su respiración compartida, de su compañía”, informan desde Páginas de Espuma sobre este lanzamiento.

“Empezar donde anidan las sombras, en su cavidad. Chopos que arañan el camino, un pájaro oscuro sobrevuela el trigal. Nubes que lo esconden todo. Las sombras crecientes de mis hijas, las menguantes de mis padres. La que me persigue desde que nací. Sombras sobre la mesa de este bar, en Viseu, que multiplican brillos e ideas. Bajo los tilos, en mi cuaderno, bailotean los espejitos del sol. Me he tomado unos días de vacaciones y aprovecho para escribir. Es mediodía. Un aire delicado agita las teselas de los tilos que aletean su verdor. Parece una escena antigua. Hasta el kiosco que vende helados. Siempre me llega, en Portugal, la sensación de estar en un tiempo en el que pasó algo mejor. Sobre mi cabeza, las hojas del árbol son un corazón invertido, florecitas petulantes transpiran su fragancia. Es tan sutil el siseo de las hojas que subraya el silencio”, se lee al comienzo del libro.

Un árbol de compañía, de Clara Obligado y Raúl de Tapia, salió por Páginas de Espuma.

14. Una exposición, de Ieda Magri. “En julio, Sigilo tiene la alegría de presentar Una exposición, de la escritora brasileña Ieda Magri, segundo título de la colección Claros del Bosque, dedicada al ensayo y al pensamiento contemporáneo. ¿Qué significa ser del campo? ¿Cómo se regresa al lugar donde una creció, cuando ese mundo parece tan alejado del presente? A los cuarenta años, instalada en Río de Janeiro y tras una separación reciente, la escritora brasileña Ieda Magri vuelve a la casa donde creció, en el sur de Brasil. Su familia se prepara para celebrar una gran fiesta, y ella participa del ritual de la carne y de la preparación de los alimentos. Las escenas deslumbrantes del sacrificio, el recuerdo de una relación siempre filosa con su madre y los paisajes íntimos de la infancia se entremezclan en una crónica personal que explora el borroso y cambiante límite entre lo humano y lo animal”, informó en un comunicado la editorial Sigilo.

“Magri tiene una voz vibrante y poética, que introduce de inmediato en un viaje cargado de intimidad, empatía, afectos, animales y corazones. Una exposición es una reflexión personal y honesta atravesada por una pregunta clave: qué es lo que hace latir a los corazones. Con una prosa lúcida y precisa, Ieda Magri explora la tensión entre intimidad y extrañamiento, entre pasado y presente, y se detiene en los afectos, los cuerpos, los animales y las formas en que una vida vuelve a leerse desde otro momento”, agregaron desde el sello.

Una exposición, de Ieda Magri, es una publicación de la editorial Sigilo.

15. Adiós mariquita linda, de Pedro Lemebel. “La noche en el centro de Santiago, amigos que pasan por su casa en Bellavista, un asalto, varios amantes, los recorridos por el gaytown de la ciudad, viajes por el árido norte de Chile, Cuba, Buenos Aires: todo puede ser pretexto o necesidad para que Lemebel estampe con su escritura certera, límpida y sin rodeos, lo que ve, lo que oye, lo que vive. Publicada originalmente en 2004, esta selección de crónicas, cartas, dibujos, esbozos de novela y fotografías, nos sumerge en los escenarios urbanos y viajeros que alimentan el indomable universo literario de Pedro Lemebel”, informaron desde Seix Barral sobre esta publicación.

Adiós mariquita linda, de Pedro Lemebel, salió por Seix Barral.

16. Historias de animales, de Kate Zambreno. “En julio, Eterna Cadencia Editora suma a su catálogo a una de las figuras centrales de la escritura contemporánea: Kate Zambreno. Autorxs como Annie Ernaux y Enrique Vila-Matas coinciden en que su obra propone una nueva forma de escribir; una nueva forma de aproximarse y narrar la experiencia. El campo de pensamiento, reflexión y creación de Zambreno es amplio: desde la literatura, las artes visuales y las artes escénicas, sus obras tensionan los límites de las disciplinas, plantean discusiones urgentes y ensayan formas de vida en oposición al capitalismo y los sistemas dominantes”, informó la editorial en un comunicado.

“En una entrevista, Kate Zambreno dijo: ‘Solo cuando prestamos atención, a nuestro barrio, a lo local, al clima, podemos intentar cambiar las cosas’. Historias de animales podría pensarse como una práctica de observación atenta que desmonta la experiencia de visitar el zoológico. Precisamente, la primera parte del libro presenta un conjunto de ensayos reunidos bajo el título Estudios del zoológico. Zambreno recorre el zoológico a través de paseos con sus hijas, lecturas, fotografías y recuerdos de su infancia. Mira a los animales, mira a lxs espectadorxs y se pregunta: ‘¿Con quién estamos conectando todos nosotros? No con el oso. Y sin embargo estamos todos juntos, en una multitud: nosotros de un lado, el oso del otro’. John Berger, Donna Haraway, Francis Bacon, Garry Winogrand y Yoko Tawada son solo algunas de las voces que acompañan este ejercicio de identificación y extrañamiento con lo animal. La segunda parte del libro, Mi sistema Kafka, es una serie de textos sobre la condición animal de la existencia humana. Breves apuntes sobre la vida, las excentricidades y la obra de Franz Kafka, interrumpidos por un relato de la experiencia kafkiana de Zambreno como profesorx contratadx, dando una clase virtual sobre La metamorfosis mientras estaba enfermx durante la pandemia. ‘Aprendí que no se suponía que tuviera un cuerpo’, escribe Zambreno, y expone así la vulnerabilidad de las condiciones materiales ligadas a su estatus precario como docente”, detallan desde Eterna Cadencia Editora.

Historias de animales, de Kate Zambreno, salió por Eterna Cadencia Editora.

17. No somos un boom, de Lorena Amaro y Fernanda Bustamante. En esta flamante publicación de Fondo de Cultura Económica, las autoras interrogan las formas de visibilización en el panorama literario de las novelistas y cuentistas latinoamericanas nacidas a partir de los años setenta.

“Como un trazado crítico e histórico, o como una bitácora construida a partir de análisis de casos, notas de prensa y acontecimientos, las autoras indagan y actualizan las recientes discusiones sobre mercado y literatura, pero también sobre misoginia, colonialidad y discriminación social en el campo literario transatlántico. Con herramientas provenientes de los feminismos, la teoría y la sociología literaria, los estudios autorales y culturales, este libro reivindica los procedimientos, mundos y utopías que las actuales narradoras proyectan en sus textos. Una lectura lúcida e informada sobre el actual estado de lo literario, con sus contradicciones, complejidades y excesos, pero también como una propuesta que proyecta nuevos modos de instalación y lectura”, informaron desde la editorial.

No somos un boom, de Lorena Amaro y Fernanda Bustamante, salió por Fondo de Cultura Económica.

18. El libro de la desaparición, de Ibtisam Azem. “¿Qué ocurriría si, de un día para otro, los palestinos desaparecieran sin dejar rastro? En esta novela audaz y profundamente inquietante, Ibtisam Azem imagina ese escenario para explorar las grietas de la historia reciente, con una precisión psicológica extraordinaria. Ambientada en Tel Aviv, la narración alterna las voces de Alaa —un joven palestino que escribe en un diario dirigido a su abuela fallecida— y Ariel, su vecino israelí, un periodista que intenta comprender lo ocurrido mientras se enfrenta a sus propias convicciones”, informaron desde la editorial Las Afueras, sobre este lanzamiento de la autora palestina.

El libro de la desaparición, de Ibtisam Azem, salió por la editorial Las Afueras.

19. Cuentos completos, de Franz Kafka. “Reunir los cuentos de Franz Kafka (1883-1924) significa ofrecer en un solo volumen toda la ficción breve del autor, tanto la publicada en vida como todos los relatos dispersos que fueron publicados de manera póstuma, incluyendo La transformación, Un médico rural o Descripción de una lucha, su primer cuento escrito. Kafka es una de las mentes más singulares del siglo xx y una de las ‘formas de estar en la literatura’ que más han influido en generaciones posteriores. Incluso, como hay quien se atreve a aventurar, en sus precursores. Así de original y de importante es el universo literario de Kafka. La nueva traducción de Alberto Gordo, tomada como un verdadero reto, logra aunar originalidad y naturalidad, un equilibrio entre la sutil tirantez del estilo kafkiano y la fluidez debida a una traducción actual. Kafka ha de sonar a Kafka, porque ningún otro escritor había sonado ni suena como él, y ahí radica parte de su encanto. Además, en un brillante prólogo que abre el volumen, el escritor Andrés Neuman nos regala no solo su lectura de los cuentos, sino su completa lectura de este mundo, en el que a veces la vida se vuelve demasiado Kafka”, informaron desde Páginas de Espuma sobre este lanzamiento que llega este mes a las librerías locales.

“Hoy la vigencia de Kafka sigue propiciando fenómenos inversos. No es tanto que su obra explique el tiempo que nos ha tocado resistir, sino que la realidad misma insiste en volverse cada vez más kafkiana, en una mímesis oscura como una cucaracha. Plagiando sus lógicas, el mundo abusa de Kafka”, señala el escritor Andrés Neuman en el prólogo de esta publicación.

Cuentos completos, de Franz Kafka, salió por Páginas de Espuma.

20. Los figurantes, de Delphine de Vigan. “En su primera incursión en el género teatral, Delphine de Vigan nos sitúa en el corazón de un rodaje de cine, desplazando su mirada hacia aquellos que habitan el último escalón de la industria: los figurantes. Cuerpos anónimos que al final no serán más que una sombra desenfocada, pero que pasan horas esperando y soportando todo tipo de incomodidades sin que nadie se preocupe de ellos. Cuerpos que, pese a todo, son imprescindibles para dotar de realismo y verosimilitud a la ficción. Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora son un grupo de figurantes habituales de todo tipo de películas que aguardan indicaciones. En las interminables esperas entre toma y toma, matan el tiempo compartiendo anécdotas, se someten a la rutina absurda de los cambios de vestuario y se enfrentan a la certeza de que, cuando finalmente llegue el momento de aparecer en pantalla, quizá nadie repare en ellos. Poco a poco, las máscaras van cayendo y se revelan confesiones más íntimas”, informan desde Anagrama sobre este nuevo libro de Delphine de Vigan.

“Las escenas, que oscilan entre lo cómico y lo melancólico, revelan un ecosistema precario: horarios abusivos, pruebas interminables, y una insalvable fractura jerárquica entre las estrellas y los desconocidos. De Vigan reflexiona sobre el valor y la posición de cada individuo en la sociedad y convierte a los invisibles en protagonistas. Los figurantes combina humor, ternura y melancolía, recupera en cierto modo la tradición de Beckett o Chéjov, donde la vida cotidiana se convierte en un escenario lleno de pequeñas tragedias y comedias, y nos recuerda que todos somos figurantes en la vasta historia que nos sobrepasa”, agregan desde la editorial.

Los figurantes, de Delphine de Vigan, salió por Anagrama.

21. Consentimiento, de Sarah Ratchford. “¿Alguna vez pensaste que tal vez conocés a un abusador y no lo sabés? La palabra ‘violación’ evoca el espectro de un hombre malvado con un cuchillo, esperando en un callejón oscuro para aprovecharse de mujeres desprevenidas e indefensas. Puede pasar, pero pocas veces es así. Este libro muestra que la violencia sexual suele ocurrir en entornos cotidianos y entre personas conocidas. Es hora de que dejemos caer los estereotipos que desvían la atención de los hechos reales y nos hagamos cargo de que para combatir la cultura de la violación hay que mirarla de frente. Una sociedad con vínculos basados en el consentimiento solo será posible si tomamos esta tarea como una responsabilidad colectiva”, señalan desde Ediciones Godot sobre esta publicación que llega este mes a las librerías locales con traducción de Laura Estefanía.

Consentimiento, de Sarah Ratchford, salió por Ediciones Godot.

22. Fume tue. Un souvenir de París, de Camila Guillot. “Todos quisiéramos tener un tío rico, retirado en una casa grande del suburbio de París, que nos invite a su cumpleaños y nos regale los pasajes para asistir. Karina, una treintañera al borde del colapso existencial, viaja a París junto a su padre para visitar al Mono Viejo, ese tío tan real como imposible. La chance. En esta crónica de viaje, Camila Guillot nos abre la puerta al corazón de una protagonista que late por querer ser parisina, por comer todos los días queso de cabra, beber vinos e intentar desmontar el cliché que tenemos de París. La autora construye, entre emoción y humor, un recorrido poblado de fantasmas literarios y de fotos de antepasados. Aquí, la Ciudad de la Luz no es una postal, sino un puente entre la realidad de una cerveza y el humo que se escapa de la terraza de un café”, apuntan desde el sello uruguayo Pez en el hielo sobre este lanzamiento que aterriza este mes en las librerías locales.

Fume tue. Un souvenir de París, de Camila Guillot, salió por Pez en el hielo.

23. Los no lugares. Una antropología de la sobremodernidad, de Marc Augé. “Este breve ensayo, convertido ya en un clásico, resulta clave para comprender cómo la sobremodernidad transforma nuestra manera de estar con el entorno y los otros. Hay espacios que parecen estar fuera de todo orden. Son espacios de tránsito, sin historia ni vínculos duraderos, donde las personas pasan sin dejar huella. Aeropuertos, supermercados, hoteles, autopistas: escenarios impersonales, idénticos en cualquier ciudad del mundo, en los que la identidad se diluye y la presencia se vuelve anónima, donde se entra, se consume y se espera. Son los no lugares, un símbolo de la experiencia contemporánea. Marc Augé describe esos ambientes sin memoria, que marcan el día a día de un mundo globalizado, acelerado y fragmentado. Su lectura resulta clave para comprender cómo la sobremodernidad transforma nuestra manera de estar con el entorno y con los otros”, informaron desde Ediciones Manantial sobre esta publicación. Con traducción de Margarita Mizraji.

Los no lugares. Una antropología de la sobremodernidad, de Marc Augé, salió por Ediciones Manantial.

24. Las neuronas de Dios, de Diego Golombek. “Este libro nos propone una aventura desafiante: la búsqueda de Dios en los pliegues del cerebro humano. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, seguimos creyendo en algo o alguien superior? ¿De dónde surge esta necesidad de preguntarnos por lo que está más allá, de bucear en la espiritualidad en busca de respuestas? ¿Viene de fábrica o es un producto de la cultura? A lo largo de estas páginas, tan útiles y sorprendentes para creyentes como para escépticos, Diego Golombek despliega los contenidos de una verdadera neurociencia de la religión. Con sentido del humor y una claridad a toda prueba, pasa revista a experimentos que muestran cómo actúan las neuronas de monjas rezadoras, budistas meditadores, pentecostales o iluminados con LSD, peyote, ayahuasca y hongos alucinógenos varios. Recorre las historias de quienes han atravesado experiencias límite, como trances epilépticos o la vivencia de la propia muerte con la misteriosa luz al final del túnel. Y se mete en el mundo de los rituales, las visiones místicas, lo paranormal y hasta los asesores espirituales robóticos. Señala, además, una relevante constatación científica: la religión reduce la ansiedad, estimula la empatía con los demás y los lazos comunitarios, y aporta mayor seguridad personal. Somos seres humanos: elegimos creer”, informó Siglo XXI Editores sobre este lanzamiento de julio.

Las neuronas de Dios. Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, de Diego Golombek, salió por Siglo XXI Editores.

25. El videojuego del mundo, de Stefano Gualeni. “El videojuego del mundo explora cómo el juego, como toda tecnología de la ficción, moldea la mente humana y orienta el curso de nuestro deseo. Los mundos virtuales no son espacios etéreos de mero entretenimiento, sino realidades vivas y dinámicas, capaces de transformar nuestra percepción, nuestra sensibilidad y nuestra vida social”, informó la editorial Adriana Hidalgo.

“Una investigación que entrelaza existencialismo, diseño y semiótica, sirve al autor para mostrar que la frontera entre rostro y máscara, entre lo virtual y lo real, es mucho más porosa de lo que queremos creer. El nuevo humanismo, sugiere el filósofo y diseñador de videojuegos Stefano Gualeni, debe nacer de esa conciencia: la de que nuestras ideas, valores e identificaciones circulan y se materializan en los mundos digitales. En la era en que ‘la filosofía migra de la palabra a los píxeles’, aprender a jugar —y a pensar lo que jugamos— se vuelve la gran tarea contemporánea”, agregaron desde el sello.

El videojuego del mundo, de Stefano Gualeni, salió por Adriana Hidalgo Editora.

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