Mbappé respondió a una senadora paraguaya por insultos racistas: “Es una mujer despreciable e indigna de su cargo”

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica extradeportiva. El delantero Kylian Mbappé respondió con dureza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien publicó una serie de mensajes con expresiones racistas tras la derrota de la Albirroja por 1-0 en los octavos de final.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el capitán del seleccionado francés en un mensaje difundido a través de su cuenta de X.

Mbappé también marcó una diferencia entre la dirigente política y el pueblo paraguayo. “Usted no representa al Paraguay, ese país que demostró pasión y honor durante toda la competición”, sostuvo, antes de lamentar que las declaraciones de la legisladora terminaran opacando la histórica campaña del seleccionado sudamericano.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el futbolista.

Los mensajes de la senadora

La controversia comenzó tras el triunfo francés en Filadelfia. El encuentro terminó con un clima de tensión y tuvo un cruce entre Mbappé y el arquero paraguayo Orlando Gill, luego de que el delantero no respondiera el saludo del guardameta al finalizar el partido.

A partir de ese episodio, Amarilla publicó varios mensajes en sus redes sociales cargados de insultos y expresiones racistas. Entre otras descalificaciones, definió a Mbappé como un “camerunés colonizado que finge ser francés”, lo calificó de “resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y escribió que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

La senadora también cuestionó la actitud del delantero durante el partido y llegó a afirmar que muchos paraguayos lamentaban que los jugadores de la Albirroja no le hubieran dado “una bofetada de mano abierta” al finalizar el encuentro. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte repudio tanto en Paraguay como en el exterior.

Francia llevará el caso a la Justicia

La reacción no se limitó a Mbappé. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía por considerar que las expresiones de Amarilla constituyen un delito. “Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así? Estas declaraciones son delictivas y deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, señaló la entidad en un comunicado.

La federación expresó además su respaldo al capitán del seleccionado y a todas las víctimas de discursos de odio. “Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, sostuvo el organismo, que reiteró su compromiso de combatir el racismo y toda forma de discriminación.