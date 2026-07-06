Messi se mostró con Javier Negre, dueño de un medio de ultraderecha y fake news

El periodista español Javier Negre, fundador y director de La Derecha Diario, y muy cercano al presidente Javier Milei, publicó en las últimas horas en sus redes sociales una foto donde se lo ve junto al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, en la concentración del conjunto albiceleste este sábado, que se prepara para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La imagen fue compartida por el propio Negre en su cuenta de X: “No había mejor regalo de cumpleaños que conocer al mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, en el Mundial de Estados Unidos. He tenido la suerte de estar con muchas personalidades durante mi carrera, pero nunca antes me había impresionado alguien tanto en las distancias cortas, sobre todo, por su humildad”, escribió el periodista español.

Antes, el empresario español se había mostrado con Lisandro Martónez, otro miembro de la Scaloneta: “El otro día pude conocer a Lisandro Martínez, el autor de uno de los goles del triunfo de Argentina sobre Cabo Verde. Un jugador de una humildad, espiritualidad y fortaleza interior fuera de lo común”, escribió Negre en X al postear la imagen. En la foto, con David Fonseca, Director de Políticas Públicas de Meta.

Negre se hizo conocido en Argentina por ser un fanático del presidente Javier Milei. Ese fanatismo lo llevó a desembarcar en el país en 2024, donde logró convertirse en un asiduo participante de las conferencias de prensa que ofrecía el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni. Pero Negre además llegó a Argentina con las intenciones de ampliar su canal digital (es propietario del medio ultra EDATV). Así, terminó adquiriendo la mitad de La Derecha Diario, medio afín del Gobierno libertario.

El español recorrió buena parte del país, siendo referente de la batalla culltural de La Libertad Avanza y en cada oportunidad llamó a los fanáticos libertarios a una “revolución mediática” en América Latina, posicionando a La Derecha Diario como una suerte de bastión contra los medios tradicionales, a los que acusa de estar alineados con “la izquierda”. “Vamos a derrotar la hegemonía mediática de la izquierda con menos recursos, con mucha más inteligencia”, proclamó en reiteradas oportunidades, en lo que suena más a una arenga política que a un planteo periodístico.

Sin embargo, el respaldo detrás de esta cruzada no es menor. Desde España, el Grupo EDA, que nació en 2020 con Estado de Alarma TV, se expandió rápidamente acumulando más de 47,87 millones de visitas y 16,93 millones de usuarios únicos según datos de julio de 2024. Entre sus principales accionistas figuran nombres de peso como Marcos de Quinto, exvicepresidente global de Coca-Cola, y María José Álvarez, presidenta de la multinacional Eulen.

El desembarco de Negre en Argentina no fue casualidad, sino una pieza clave en la maquinaria propagandística de La Libertad Avanza. El español adquirió en agosto de 2024 el 50% de Madero Group Media SRL, la empresa propietaria de La Derecha Diario. El otro 50% estaba en manos del consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Negre fue sentenciado en 2019 por la Justicia española por “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen” debido a una crónica que fuera publicada en el diario El Mundo. El periodista intentó acceder a un encuentro con el padre de una víctima de maltrato a la que quería entrevistar. Como no lo consiguió, “comenzó a forzarlo vía Whatsapp a mantener una reunión con él”, dice el fallo, en el que se condena a Negre y a El Mundo a pagar 30.000 euros y publicar una rectificación.

Según el relato del abogado de la demandante, Negre se presentó “sin previo aviso” en el domicilio familiar y para que le abrieran la puerta se hizo pasar por un amigo de la joven. Al darse cuenta del engaño, el padre le dijo varias veces que se vaya y que “los dejase en paz”, lo que generó la supuesta resistencia del periodista. La sentencia contra Negre concluye que se inventó la entrevista, mintió en el titular de la nota y “rayó la coacción”. Todo un manual de buenas prácticas.