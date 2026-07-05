Día Internacional de la Bikini: ¿por qué se celebra el 5 de julio?

El 5 de julio se conmemora el Día Mundial del Bikini, una fecha que celebra una de las prendas más queridas por las mujeres para disfrutar en la playa o la pileta, ya que fue la presentación oficial de tal disruptiva prenda, en 1946, lo que cambió para siempre la moda de los trajes de baño.

El bikini llega como una bomba atómica

Los orígenes del bikini se remontan a la Segunda Guerra Mundial, que trajo consigo una racionalización obligatoria de bienes comunes, como los tejidos. Para 1942, en Estados Unidos se impuso una reducción del 10% de la tela utilizada en los trajes de baño femeninos, que en ese momento eran de una pieza, lo que obligó a los diseñadores de moda a crearlos de dos piezas. Esta clase de trajes de baño no demoró en ganar popularidad, gracias a estrellas de Hollywood como Rita Hayworth y Esther Williams, que aparecerían mostrándolos en revistas y almanaques.

Recién en 1946, el bikini fue técnicamente inventado, y tuvo dos padres (ambos franceses) que lanzaron cada uno su propia versión: Jacques Heim –que llamó a su diseño “Atome”, en referencia al átomo– y Louis Réard –que bautizó el suyo como “Bikini”, en honor al Atolón Bikini, un sitio de pruebas nucleares en las Islas Marshall–. Ya que no podía conseguir modelos que lo lucieran (debido a que era demasiado revelador para la época por mostrar el ombligo de la mujer), Réard presentó el bikini en un desfile junto a una pileta en París, con la stripper Micheline Bernardini, la única dispuesta a usar la prenda.