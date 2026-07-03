Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda para recorrer la Provincia de Buenos Aires y proyectarse como candidato a gobernador

Jorge Ferraresi dejó este viernes la intendencia de Avellaneda para iniciar una nueva etapa política con la mira puesta en las elecciones de 2027, cuando buscará competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. La conducción del municipio quedó en manos de Magdalena Sierra, exdiputada nacional y esposa del dirigente, quien ratificó que dará continuidad al modelo de gestión desarrollado durante los últimos años.

La decisión marca el comienzo formal del armado provincial de Ferraresi, uno de los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof. Su objetivo será recorrer el territorio bonaerense, ampliar su nivel de conocimiento fuera del Conurbano y fortalecer una red de apoyos entre intendentes y dirigentes del interior de la provincia.

Desde el entorno del exintendente descartaron, por el momento, un desembarco en el gabinete provincial y señalaron que no está previsto que ocupe un cargo en la administración de Kicillof. La prioridad, aseguran, será construir una candidatura propia de cara a 2027.

Al asumir la jefatura comunal, Sierra dejó explícito ese horizonte político. “Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Jorge Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”, expresó.

También destacó que su administración buscará preservar el rumbo de la gestión local. “Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando todos los días para que Avellaneda siga creciendo”, sostuvo.

La dirigente reconoció además que el municipio enfrentará un escenario complejo por la situación nacional, aunque aseguró que la gestión cuenta con la fortaleza suficiente para sostener las políticas públicas. “Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas. Estamos atravesando un contexto nacional difícil, pero contamos con un gran equipo y una gestión local sólida. Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”, afirmó.

Ferraresi integra la mesa chica del MDF y ya recibió el respaldo público del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien impulsó su nombre como uno de los posibles candidatos del oficialismo provincial para suceder a Kicillof.

Las señales de esa construcción política comenzaron hace meses. El pasado 25 de mayo, durante la inauguración de una unidad básica en la Tercera Sección Electoral, un cartel sintetizó el esquema que promueve su sector: “Axel presidente, Ferraresi gobernador”.

Con más de una década al frente de Avellaneda, interrumpida únicamente por su paso como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno del Frente de Todos, el dirigente buscará ahora trasladar ese capital político al plano provincial.

En el peronismo ya circulan otros nombres como potenciales aspirantes a la Gobernación, entre ellos Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Federico Achával y Julio Alak. La única que hasta el momento manifestó públicamente su intención de competir es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

La salida de Ferraresi también responde a las restricciones que impone la ley que limita las reelecciones consecutivas de los intendentes bonaerenses, aún vigente. Con Sierra al frente del municipio, el oficialismo de Avellaneda apuesta a sostener el control del distrito y llegar competitivo a las elecciones de 2027, mientras el exintendente concentra sus esfuerzos en construir una candidatura provincial.

CRM