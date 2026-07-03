Nació en la Argentina el primer cerdo clonado para trasplantes de Latinoamérica

Científicos de Argentina lograron el nacimiento de un cerdo genéticamente modificado con vistas a que sus órganos puedan ser trasplantados a humanos, informaron este viernes fuentes académicas.

Se trata del primer cerdo clonado de Latinoamérica y el tercer caso documentado del mundo, después de Estados Unidos y China.

El avance es fruto de un consorcio científico conformado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Argentina.

Según destacó la UBA en un comunicado, se trata de un “hito histórico” al gestar un clon porcino con tres modificaciones genéticas adaptadas para burlar las defensas humanas, un paso crucial para el trasplante de órganos.

La etapa de clonación molecular y edición de los embriones se llevó adelante en laboratorios de la UNSAM.

Allí los científicos lograron un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron los tres genes responsables de desencadenar la respuesta inmune agresiva que termina destruyendo al órgano cuando es rechazado al ser trasplantado a un cuerpo humano.

El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar a ese clon desde la inseminación hasta el nacimiento en abril pasado de un primer lechón.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones”, contó el veterinario Marcelo Acerbo, profesor de la Facultad de Veterinaria de la UBA.

Los expertos ya tienen dos cerdas preñadas más a su cuidado y su plan es contar con cinco clones más.

El paso siguiente del proyecto será sumar siete genes para hacer que el órgano del cerdo sea más compatible con el organismo humano receptor.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, explicó Acerbo.

Escasez de órganos

Con este proyecto, los expertos buscan ofrecer una alternativa viable ante la profunda escasez mundial de órganos.

Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI, organismo de trasplantes de Argentina), unas 7.000 personas necesitan un trasplante en forma urgente en el país suramericano y solo hay disponibles nueve donantes por cada millón de habitantes.

En lo que va de 2026, se realizaron unos 900 trasplantes en Argentina.

Una de las alternativas es el xenotransplante, que consiste en trasplantar células o tejidos animales a un ser humano, de acuerdo con los científicos.

“Si bien el uso de animales para trasplantes genera debates éticos, lo cierto es que la medicina humana necesita urgente de una fuente de órganos para evitar la muerte de decenas de miles de pacientes en espera”, dijo la UBA en su comunicado.

Según la universidad, llegado el caso será el INCUCAI el que certifique, mediante estudios preclínicos, que los órganos de origen porcino no desencadenan rechazo, antes de iniciar pruebas con humanos.

EFE