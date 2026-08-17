Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín: ¿por qué se conmemora cada 17 de agosto?

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Su carrera militar comenzó en España, donde se formó y participó en distintas campañas antes de regresar a América para incorporarse al proceso independentista.

Su actuación fue decisiva en las campañas que contribuyeron a la independencia de Argentina, Chile y Perú. A través del Ejército de los Andes y de sus posteriores acciones militares, se convirtió en una de las figuras centrales de la emancipación de Sudamérica.

El 17 de agosto de 1850 murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde había pasado sus últimos años. Para entonces, ya era reconocido como uno de los principales referentes de la independencia americana.

¿Por qué es feriado el 17 de agosto?

La fecha fue incorporada como feriado nacional en 1938, cuando el Congreso sancionó la Ley 12.378. Desde entonces, cada 17 de agosto se realizan actos y homenajes en distintos puntos del país para recordar su trayectoria.

La conmemoración no se limita a Argentina. San Martín también es reconocido en Chile y Perú por su participación en las campañas que llevaron a la independencia de esos países.

Monumentos, plazas y calles llevan su nombre en distintos lugares de la región. Su figura también ocupa un lugar central en la enseñanza de la historia argentina, vinculada con las ideas de independencia y soberanía.

El 17 de agosto es, así, una fecha destinada a recordar la muerte de San Martín y su papel en uno de los procesos políticos y militares que transformaron el mapa de Sudamérica.