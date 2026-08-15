Argentina extraditó a Turquía a Serkan Kurtulus, acusado de más de 20 asesinatos

El Servicio Penitenciario Federal informó este viernes que Serkan Kurtulus fue finalmente extraditado a Turquía. Kurtulus, un ciudadano de ese país detenido en Argentina desde 2020 en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y acusado de haber liderado una organización criminal, había pedido el asilo político ya que asegura que el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan lo torturará y lo matará.

“El Servicio Penitenciario Federal participo de la extradición de Serkan Kurtulus, sicario y mafioso turco de alta peligrosidad. EL QUE LAS HACE, LAS PAGA”, informó el SPF en su cuenta de X.

Kurtulus está acusado de más de 20 asesinatos y el gobierno turco lo acusa de haber sido jefe de una organización mafiosa con antecedentes por homicidios, tráfico de armas, secuestros y extorsiones en los años 2016 y 2017.

Sin embargo, él sostiene que llegó a la Argentina luego de negarse a matar a Can Dündar, el exdirector de un importante diario opositor de Turquía por encargo del propio Erdoğan. Él y su socio, Lider Camgoz, fueron arrestados por entrar al país con documentos falsos en julio de 2020, mientras vivían en Puerto Madero.

“El gobierno va a matarme porque mandaban armas de guerra a grupos terroristas. Y yo fui testigo y quiero declarar”, le había dicho a elDiarioAR el pasado 14 de julio. “Presidente, por favor no me mande al infierno, salve mi vida”, le rogó a Javier Milei.

En el video difundido por el SPF se lo ve saliendo del penal de Ezeiza con dos bolsas de supermercado en medio de un importante operativo de seguridad que incluyó, además del camión de traslado, varios patrulleros y motos.

Kurtulus presentó varios pedidos para evitar la extradición, pero en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia la rechazó. Sin embargo, contaba con un último recurso: que el presidente Javier Milei la rechazara. Sin embargo, el Gobierno argentino decidió rechazar el pedido. De haberse anulado la extradición, Kurtulus tenía planeado abrir un local de comidas turcas en Buenos Aires.

El propio Dündar, quien viajó desde Berlín –donde tuvo que exiliarse por la persecución del gobierno turco– a Buenos Aires para entrevistarlo en el penal de Ezeiza, había apoyado su pedido.