Con tasas de hasta 1.400%, se prevé que continúe la elevada mora de las familias y su impacto en la economía

En una de las 15 entidades financieras, entre bancos y fintech, que concentran la mayor cantidad de préstamos morosos a las familias, el 72% del total, reconocen que la tasa de interés de cobra es “usuraria”, pero no cree que sea un problema de una particular sino sistémica. A diferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que dicen que se trata de un problema “entre privados” que debe resolverse entre ellos, es decir, con ofertas de refinanciaciones a menor tasa, como sucede hasta ahora, en una de las entidades involucradas coinciden con el exministro de Hacienda de Mauricio Macri lanzado a la carrera presidencial por el PRO, Hernán Lacunza, de que cuando los inconvenientes se generalizan –ya afecta a 6 millones de argentinos– puede poner en riesgo el sistema y deben adoptar soluciones macro, aunque no rescates ni subsidios, como plantea parte de la oposición peronista.

A partir de datos del Banco Central, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puntualizó en un reciente informe con datos a mayo cuáles son las 15 entidades que concentran la mayor cantidad de créditos a individuos en situación irregular: el 11,5% el Banco Galicia; el 10,3% el Nación, que es uno de los que adoptó la política más proactiva para refinanciar a menor tasa, aunque pareciera insuficiente para resolver el problema, según fuentes del sector; el 9,8% el Santander; el 8,6% la Tarjeta Naranja, que opera como Naranja X es del Grupo Financiero Galicia; el 7,7% el Provincia de Buenos Aires (Bapro); el 5,7% BBVA; el 3,7% el Macro; el 3,4% Mercado Libre, con su app Mercado Pago; el 2% el Provincia de Córdoba (Bancor) y la financiera Crédito Argentino; el 1,9% el ICBC; el 1,7% Carrefour Banco, la aplicación del supermercado; el 1,5% Naranja Digital Compañía Financiera, otra división del grupo; 1,3% la casa de electrodomésticos Megatone y el 1,1% el Supervielle.

¿Pero cuáles de ellos cobran más tasa? De acuerdo con el Régimen de Transparencia del Central, que obliga a las entidades a informar periódicamente, sobre el costo financiero total (CFT) máximo que cobran en este tipo de préstamos, Carrefour aparece a la cabeza con 1.457%; seguido por Mercado Libre con 1.375% y Megatone, con 664%. Detrás aparecen Supervielle (414%), Galicia (398%), Naranja Digital (392%), Tarjeta Naranja (367%), BBVA (322%), ICBC (196%), Nación (186%), Bapro (178%), Macro (171%), Santander (165%) y Bancor (74%). Son datos disponibles en la web de la autoridad monetaria, pero difícil acceso. Lejos está de constituir un sistema transparente para cotejar tasas, como el que sugiere Lacunza, y que ni su gobierno ni el siguiente ni el actual crearon. Siempre se informan CFT máximos: después cada entidad puede prestar a menor valor según la evaluación de cada cliente.

Lo que está claro es que son tasas mucho mayores a la inflación. El índice de precios al consumidor (IPC) fue del 33,5% en los últimos 12 meses. Los bancos, consultoras, universidades y think tanks relevados por el Central prevén que en los próximos 12 haya 21,8%. Hay que tener un negocio extraordinariamente rentable, casi imposible de conseguir, para pagar las tasas de los créditos que ofrecen las entidades argentinas. Este margen sumado a salarios que corren por detrás de la inflación y el empeoramiento de la calidad del empleo, dado que el formal es reemplazado por el informal, donde se gana un tercio menos, explican la mayor mora crediticia de las familias en 20 años.

Entre las 15 entidades con más créditos a personas en rojo, Megatone y Crédito Argentino son las que presentan el mayor porcentaje en estado irregular: 55%. Otras casas de electrodomésticos tienen carteras en situación similar, aunque les deben menos: Frávega y Cetrogar, con 54%. Carrefour presentar un 52% de mora; Tarjeta Naranja, 24%, igual a otra app, Ualá; Naranja Digital y Galicia, 18%; Santander y Mercado Libre, 17%; Bapro, 15%; BBVA, 13%; Bancor e ICBC, 11%; Supervielle, 10% y Nación y Macro, 8%.

“Argentina: El aumento de los préstamos morosos lastrará el crecimiento del consumo” es el título de un nuevo reporte de la consultora británica Oxford Economics, que escribió en analista Mauricio Monge. “El reciente aumento de la tasa de morosidad en Argentina refleja un problema que probablemente se agravará a corto plazo: los elevados y crecientes costos reales del crédito, junto con un débil crecimiento de los salarios reales. Esto seguirá frenando el crecimiento del crédito y limitando su contribución a la actividad económica, especialmente en sectores impulsados por el consumo privado”, concluye.

“El aumento de la morosidad se ha concentrado en el sector de los hogares, especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito”, continúa el reporte de una de las consultoras que más acierta en sus pronósticos, según el relevamiento de la firma FocusEconomics. “Por el contrario, el índice de morosidad de las hipotecas, que ha sido un importante motor de la recuperación de la actividad de la construcción durante la administración de Javier Milei, se ha mantenido estable. Si bien el índice de morosidad ha alcanzado su nivel más alto desde 2005, los bancos siguen estando bien provistos para absorber posibles pérdidas crediticias. Además, el costo macroeconómico potencial de los impagos es bajo (entre el 0,3% y el 0,6% del PIB) debido al reducido tamaño del sector financiero argentino en relación con la economía en general”, aclara Oxford Economics.

Para buscar solucionar, hay que entender las causas del problema. La consultora aporta su explicación: “Desde una perspectiva macroeconómica, tres factores clave ayudan a explicar el aumento sostenido de los índices de morosidad:

La eliminación por parte del gobierno de los LEFI (notas de liquidez fiscal) dejó a los bancos con un considerable exceso de liquidez que se redirigió rápidamente hacia los préstamos al sector privado. Tras varios años de préstamos estancados o en contracción, las instituciones financieras expandieron significativamente el crédito en un momento en que ya empezaban a surgir los primeros indicios de un aumento de los préstamos morosos.

Esta tendencia se debe, en parte, al estancamiento de los salarios reales y no al endeudamiento excesivo de los hogares. Desde que el presidente Milei asumió el cargo, los salarios reales han aumentado sólo un 8,3% y se han estabilizado en torno a los niveles de 2023, manteniéndose muy por debajo de los registrados en años anteriores.

La marcada desinflación a lo largo de 2025, sumada a las elevadas tasas de interés nominales, especialmente tras el endurecimiento monetario previo a las elecciones de mitad de mandato, impulsó las tasas de interés reales a niveles positivos y altos. El consiguiente aumento de los costos del servicio de la deuda ejerció una presión adicional sobre los prestatarios, lo que contribuyó al incremento de los préstamos morosos“.

AR/MG