¿Demasiado listos como para comérnoslos? Por qué nadie logró todavía criar pulpos en grandes granjas

En 2022, Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España, anunció una inversión de 65 millones de euros en la primera granja industrial de pulpo y planta procesadora del mundo, ubicada cerca del puerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. A pesar de que estas criaturas son muy difíciles de criar, la compañía preveía una producción de 3.000 toneladas de pulpo al año en esa nueva infraestrutura para 2025.

Tras el anuncio, llegaron años de controversia, en los que activistas y científicos condenaron los planes para criar en granjas a un animal elogiado por su aparente “inteligencia”. Hace cinco años, este alcanzó un estatus casi de celebridad gracias al documental ganador del Oscar My Octopus Teacher.

A finales de julio de 2026, Nueva Pescanova archivó sus planes para la granja. Pero, ¿por qué? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la cría de pulpos? El periódico The Guardian se puso en contacto con Nueva Pescanova para conocer su versión, pero la empresa comunicó a la autoridad portuaria de las Islas Canarias que se retiraba por motivos “comerciales y regulatorios”.

Los activistas que llevan tiempo oponiéndose a la granja no tardaron en celebrar la victoria. “La presión social, científica y política ha dado sus frutos ante esta atrocidad ética y medioambiental”, declaró el partido animalista Pacma en un comunicado. Cuando The Guardian visitó el centro de investigación de la empresa en 2023, Roberto Romero Pérez, el biólogo marino que supervisa la acuicultura en Nueva Pescanova, ya admitió que el ambiente era “un poco más hostil de lo esperado”.

Problemas de viabilidad

Sin embargo, Silvia Fernández Díaz, una periodista que cubrió la noticia desde el principio, considera que la principal causa de que la granja no saliera adelante no fue la contestación social: “Creo que la realidad es que la granja no salió adelante porque no era viable, no por las protestas populares”, afirma.

Fuentes de la autoridad portuaria de Las Palmas confirmaron que nadie de Nueva Pescanova se había puesto en contacto con ellos y que no se había realizado ningún trabajo en la construcción de la granja.

Ian Gleadall, biólogo marino de la Universidad de Tohoku en Japón, que dedicó 50 años a la investigación de los pulpos, afirma que lleva dos años intentando obtener, sin éxito, una respuesta de Nueva Pescanova sobre el proyecto de Canarias. “Lo mismo ocurrió aquí en Japón con la empresa pesquera Nissui”, afirma. “La compañia decía que lo habían conseguido y que iban a producir cantidades ingentes de pulpo, pero nunca sucedió”.

Gleadall afirma que, hasta ahora, fue prácticamente imposible criar pulpos en cautividad, ya que las larvas del pulpo común pasan al menos 20 días flotando en el agua antes de asentarse en el fondo marino, lo que dificulta el paso a la siguiente fase. Incluso entonces, explica, las crías son tan delicadas que, si algo sale mal, mueren.

Otro problema importante es qué dar de comer al pulpo: “Un alimento es una especie de pasta de pescado. Pero incluso si la comen, no la seguirán comiendo porque los pulpos son muy quisquillosos; no les gusta comer lo mismo todos los días”, explica la experta. “Aunque se pudiera solucionar el problema de la alimentación”, dice, “probablemente, se gastaría más en alimento de lo que vale el pulpo en el mercado”.

Dilema ético

Las objeciones éticas a la cría de pulpos radican en que estas criaturas son solitarias y antisociales, así como en los estudios que muestran “pruebas convincentes” de que poseen sensibilidad . Richard Schweid, autor de La vida en la granja de pulpos afirma que muchos biólogos marinos sostienen que este animal no solo tiene nueve cerebros, sino también una mente. “Esto es algo que generalmente asociamos con mamíferos de órdenes superiores, como perros, gatos, primates y humanos”, explica.

La idea de que el pulpo se parece de alguna manera a nosotros, o al menos a algunas de nuestras mascotas, se vio impulsada por la película de Craig Foster, My Octopus Teacher, en la que el director parece establecer una relación recíproca con una pulpa hembra. “El pulpo es un candidato ideal para que los humanos lo antropomorficen porque es muy inteligente, muy reactivo y, sin embargo, tan diferente que resulta esencialmente indescifrable”, afirma Schweid.

Cualesquiera que sean las razones del fin de la iniciativa española, nadie ha logrado criar pulpos con éxito, salvo un pequeño proyecto en México que cultivó una especie diferente del pulpo común (Octopus vulgaris ), que se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico.

Si bien por ahora la cría de pulpos puede estar a salvo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se capturan unas 370 000 toneladas de pulpo, la mayoría frente a las costas de Marruecos y Mauritania. Los principales mercados son China y Japón, mientras que España consume unas 40.000 toneladas anuales, lo que equivale a casi 1 kilo por persona.

El calentamiento global de las aguas está provocando que los pulpos lleguen a los platos de nuevos territorios. En los últimos dos años, por ejemplo, Reino Unido fue testigo de la mayor proliferación de pulpos desde 1950.