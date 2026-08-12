Libros de agosto: el método de Mauricio Kartun, conferencias de Borges, inéditos de Rosario Bléfari y lo nuevo de Adriana Riva

Hay novedades, reediciones, regresos esperados, nombre célebres y apuestas. Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para agosto la llegada a las librerías de una enorme cantidad de lanzamientos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Mauricio Kartun, Rosario Bléfari, Walter Benjamin, Jorge Luis Borges, Alan Pauls, Guido Herzovich, Romina Paula, Laura Wittner, Adriana Riva, entre muchos otros y otras.

1. Crear, de Mauricio Kartun. “Kartun camina, libreta en mano. Anota, espera, ensaya. La escritura no es el trazo de un mapa, sino la caminata misma, que se emprende sin certezas. Cada imagen recogida, cada frase escuchada al paso es un posible desvío hacia una obra que ya existe mientras se la busca. Este libro, nacido de conversaciones con el autor, es el diario de ese andar incierto, del momento en que una obra se gesta, se desarrolla o se desvanece. Una deriva entre intuiciones, hallazgos y abandonos. Todo ocurre bajo una misma ética: confiar en la materia viva, dejarse parasitar por ella, permitir que crezca, o no. Porque no todo florece, pero también hay belleza en lo que no sucede”, adelantan sobre esta publicación del dramaturgo argentino desde Ediciones Godot.

“Entre acopios, esquemas y correcciones, la creación avanza como un organismo vivo. Este libro se interna en los procesos, los desvíos y las herramientas secretas con las que un artista construye su obra”, agregan.

Crear, de Mauricio Kartun, salió por Ediciones Godot.

2. Mis dependencias, de Rosario Bléfari. “Un viaje al mundo de los trabajos domésticos y las entrañas de casas y hoteles para ricos que marcaron la infancia de la autora, a través de textos inéditos y nunca reunidos hasta hoy”, señalan desde Lumen sobre esta publicación con material rescatado de la cantante, escritora y actriz argentina Rosario Bléfari.

“¿Son hijas únicas las heroínas de los cuentos de hadas? Puede que no, pero la prueba de que deberían serlo es que cuando tienen hermanas suelen ser falsas, y si están en el cuento es para eclipsar a la única, para robarle el polvillo de sus alas... En este librotalismán, Rosario Bléfari, la front woman que adoraba las hipótesis, postula la teoría del artista como hijo único, alguien sin par, sin otros a mano con quienes compararse, obligada, pues, a comparar las cosas con que le sale al encuentro el mundo. Cosas singulares, extrañas, no siempre amables, pero siempre desconocidas, que es como tenían que ser las cosas para que Rosario pusiera en marcha su deseo indómito de conocer, portento en el que se fundan su imaginación y su poesía”, apunta Alan Pauls en la contratapa del libro.

“La artista hija única solo ama lo desconocido, lo que le es esquivo, lo que desconcierta, activa o aturde sus sentidos, entrenados para querer saberlo todo. Porque, como en los cuentos de hadas, Rosario también pasó por una suerte de cautiverio, que solo ella podía convertir en la escuela de sorpresa, curiosidad y apropiación de la que este libro es el documento, antídoto de todos nuestros desalientos”, agrega el escritor.

Mis dependencias, de Rosario Bléfari, salió por Lumen.

3. Entre otras, de Adriana Riva. “‘Debería haberme limitado a decir que mi madre es alguien difícil de explicar’, sostiene la protagonista de esta historia. Pero ¿quién es, en verdad, la protagonista de esta historia? ¿La narradora evanescente, que sigue las huellas de la ”función madre“? ¿La madre que, como idea, permea su búsqueda? Fragmentario y veloz, este libro compone un mosaico tan luminoso como desgarrador, cuyo impacto continúa tras la lectura. Armada con el dispositivo literario creado por el novelista David Markson, Adriana Riva se sumerge en la exploración de qué es y qué significa ser madre (en abstracto) y cómo son las que existen (en concreto). Como una pescadora de perlas, reúne un sinfín de anécdotas, detalles, particularidades y peculiaridades con las que enhebra un tapiz de universalidad indiscutible.¿Qué es una madre? ¿Quién es mi madre? Adriana Riva se plantea estas preguntas y, para responderlas, mira a su madre como si fuera algo nuevo, con el asombro de la infancia. Pero también la mira como si fuera algo viejo, tan viejo que no tiene tiempo”, señala Ana Navajas sobre este nuevo libro de Adriana Riva.

Entre otras, de Adriana Riva, salió por Seix Barral

4. La imaginación técnica, de Beatriz Sarlo. Siglo XXI Editores sigue haciendo crecer la Biblioteca Sarlo con nuevas ediciones de las obras más destacadas de la intelectual argentina. “Si en el año 2126 alguien leyera las novelas o los cuentos que se publican hoy, tendría una versión bastante aproximada de nuestra relación cotidiana con la tecnología, así como de nuestros miedos, terrores y fantasías. En La imaginación técnica, uno de sus libros más decisivos, Beatriz Sarlo reconstruye los saberes y las creencias de una Buenos Aires que en las primeras décadas del siglo XX se transformaba vertiginosamente en metrópolis moderna. Su punto de partida es la literatura los relatos de pioneros rurales o urbanos de Horacio Quiroga, las aguafuertes y la narrativa de Roberto Arlt y el modo en que trabaja con las innovaciones técnicas. Así, Sarlo capta imaginarios y figuras que circulan en todos los ámbitos: el científico desquiciado, el progreso asegurado por una inventiva inagotable, los nuevos medios tabloides y radio, agencias telegráficas, el cine y su star system, experimentos incipientes con la televisión, parapsicólogos que aseguran un vínculo con lo trascendente y lo oculto, curanderos, avances de la industria todopoderosa”, apuntan desde la editorial sobre el libro.

“Sarlo se zambulle en esas fantasías poniendo el foco en la prensa masiva, las publicaciones de inventores y locos de la azotea, la ciencia ficción y también en prospectos, volantes y publicidades. En ese desfile alucinante, este libro nos acerca a los saberes del pobre (rudimentos de física y química) que despliega Arlt con expectativas de ganancias millonarias, al fervor de los inventores o radioaficionados, entre el hágalo usted mismo y el emprendimiento colectivo. En su edición definitiva, este clásico de los estudios culturales nos abre la puerta a los sueños que marcaron las vivencias de los argentinos cuando el torbellino de la tecnología moderna empezaba a desmaterializar las comunicaciones y las relaciones personales”, agregan.

La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, de Beatriz Sarlo, salió por Siglo XXI Editores.

5. Tuve días peores, de Guido Herzovich. “Tuve días peores es uno de esos libros difíciles de encasillar. Lo que comienza como una investigación sobre la vida y la obra de Leopoldo Brizuela termina convirtiéndose en un recorrido mucho más amplio, donde la biografía, el ensayo, la crónica y el diario de lectura dialogan de manera natural. A lo largo de sus páginas, Guido Herzovich reconstruye la figura de un escritor excepcional, pero también la historia de una búsqueda que, con el paso del tiempo, se transforma en una conversación sostenida con su obra, con quienes lo conocieron y con los materiales de un archivo tan inmenso como íntimo”, informaron desde el sello Compañía Naviera Ilimitada en un comunicado.

“El resultado es un libro profundamente original, que invita a pensar en la pasión por la literatura, la pulsión de escribir y las formas en que una vida y una obra siguen resonando después de la ausencia”, agregaron desde la editorial.

“Poco tiempo después de la muerte de Leopoldo Brizuela, su último entrevistador viaja a La Plata para conocer a su viudo. Espera reunir algunos materiales y algún texto inédito del escritor para completar el dossier que le encomendaron. Al llegar, Ariel no solo le abre las puertas de su casa y de una intimidad atravesada por el duelo, sino que pone a su disposición un archivo descomunal: armarios repletos de diarios íntimos, correspondencia, cuadernos de trabajo y manuscritos inéditos que Brizuela ordenó y catalogó cuidadosamente durante sus últimos meses de vida y que Ariel ha estado leyendo obsesivamente”, sumaron los editores.

“Pronto, la que sería una única visita se transformó en varias más, a las que seguirían cinco años de exploración poblados de lecturas, documentos y charlas con familiares, amigos y escritores que compartieron distintos momentos de la vida de Brizuela, y principalmente con el propio Ariel. En el camino, la tarea inicial devino en la extraordinaria aventura de contar una vida, y el biógrafo en cronista y parte necesaria de un duelo desbordado de papeles”, detallaron.

Tuve días peores, de Guido Herzovich, salió por Compañía Naviera Ilimitada.

6. Cartas francesas. 1919-1940, de Walter Benjamin. “Fue en una carta escrita en francés que Walter Benjamin formuló uno de sus deseos más íntimos: ‘ser considerado el mayor crítico de la literatura alemana’. Esa frase, dirigida a Gershom Scholem desde París en 1930, resume el itinerario singular que reconstruye Cartas francesas. 1919-1940. Reunidas por primera vez en un solo volumen, las cartas que Benjamin escribió en francés permiten asistir al nacimiento de una voz inesperada: la de un pensador que encontró en otra lengua no solo un instrumento de comunicación, sino también una nueva forma de pensar, escribir y sobrevivir”, informaron desde la editorial Ampersand sobre esta publicación.

“Mucho antes de convertirse en la lengua del exilio, el francés fue para Benjamin una lengua de llegada. Traductor de Baudelaire y Proust, lector apasionado de la literatura francesa y aspirante a convertirse en un puente entre dos tradiciones intelectuales, encontró en ese idioma un espacio de experimentación crítica. Como señala Valentín Díaz en el prólogo, estas cartas registran la búsqueda por expresarse ‘de manera nueva’: una escritura que transforma el cambio de lengua en una verdadera experiencia de conocimiento”, apuntaron.

Cartas francesas. 1919-1940, de Walter Benjamin, salió por Ampersand.

7. El coloquio, de Alan Pauls. “El coloquio forma parte del comienzo de la obra del autor (es su segunda novela, publicada por primera y única vez en 1990 por el sello Emecé, luego de El pudor del pornógrafo), y es donde se encuentra el germen del escritor en el que se convirtió a lo largo de los años. La noche de su cumpleaños número 36, Pablo Daniel F. vuelve a asediar a Dora D., su ex esposa, con un solo propósito: reconquistarla. El resultado es un crimen. Seis personajes —dos policías, un psiquiatra, un testigo, el padre del hombre y su mujer Greta— se reúnen para reconstruir lo que pasó. La novela es la reunión de ese tribunal disparatado en donde todos opinan, se contradicen, sin saber bien qué y cómo sucedió. La novela es un policial absurdo donde la ley es una farsa, la razón bordea la locura y la verdad se parece a una alucinación”, informaron desde Marciana sobre esta reedición de uno de los primeros libros publicados por Alan Pauls.

El coloquio, de Alan Pauls, salió por Marciana.

8. Escritos sobre la mesa. “Un banquete literario con invitados de lujo como Jane Austen, Sara Gallardo, Marosa Di Giorgio, E. T. A. Hoffmann, D. H. Lawrence y Horacio Quiroga”, adelantan los editores de este libro, que después de muchos años vuelve a reeditarse, y agregan: “Poco hay más común en la cultura que la comida, y sin embargo tanto hoy como en épocas pasadas fue objeto de un interés del que no están ausentes la delicadeza, la exquisitez e incluso la extravagancia. Como en cualquier tradición, en la occidental la comida ocupa un lugar central aunque no deja de suscitar reflexiones marginales o extrañas. Este ha sido el propósito de la presente antología, que ofrece al lector un largo itinerario organizado por temas que trascienden las distintas épocas, recogiendo desde las primeras menciones sobre la comida, la bebida y el hambre hasta consideraciones filosóficas o figuraciones acerca de la comida del futuro”.

Escritos sobre la mesa, de Mariano García y Mariana Dimópulos (compiladores), salió por la editorial Adriana Hidalgo.

9. Palabras que ya no existen, de Inés Ulanovsky. “La gente tira sus recuerdos y yo me autoimpuse una misión absurda: registrarlos antes de que pase el camión de la basura. Intuyo que hice la misma operación con mis recuerdos. Los rescaté para no olvidarme, los escribí para que ‘mi siglo XX’ quede en alguna parte. Este libro es un inventario incompleto de imágenes y palabras que están a punto de desaparecer”, señala la fotógrafa y docente Inés Ulanovsky en las primeras páginas de Palabras que ya no existen.

“El nuevo libro de la autora de Las fotos (2026, Blatt & Ríos) está conformado por imágenes propias y encontradas –muchas de ellas diapositivas tomadas entre las décadas del ’60 y del ’80- que, en un giro poético del destino, vio caer un domingo de marzo de 2023 desde la ventana de su casa, en un quinto piso. Inés Ulanovsky acompaña las fotos de esa Buenos Aires que ya no existe de poemas, textos breves y algunos datos duros. El lector se sorprenderá al enterarse, por ejemplo, de que en Argentina quedan 634 buzones rojos de los 4.600 que se fabricaron en la década del 30 en los Talleres Metalúrgicos Vasena, y sonreirá al recordar junto a la autora cómo temblaban durante varios segundos las escenografías de las telenovelas cuando daban un portazo o cómo era llamar a alguien desde un teléfono fijo tan solo para escuchar su voz (y cortar rápidamente después)”, informaron desde Paripé Books sobre esta publicación.

“Cospel, guía Filcar, estampilla, videoclub, Nuevediario, Enciclopedia Salvat, Argentina Televisora Color, fax, máquina de escribir Olivetti, casete, cabina telefónica, Peugeot 404… por este libro híbrido desfilan los nombres y las imágenes de muchas cosas que ya no forman parte de la vida cotidiana de los argentinos, las del mundo en el que nació la autora”, agregan desde la editorial.

Palabras que ya no existen, de Inés Ulanovsky, salió por Paripé Books.

10. El cerco, de Juan Martini. “Blindado por asistentes, custodios y protocolos, Mario Stein cree tener el control. Hasta que un desconocido aparece en su despacho como si hubiera atravesado las paredes, le dice que pueden llegar hasta él cuando les parezca, y se va. Entonces su vida se fractura, y cada detalle se vuelve sospechoso, perturbador. Juan Martini teje una novela donde el suspenso psicológico se confunde con el thriller, y la paranoia con la política y la vida cotidiana”, informaron sobre esta novela desde Fondo de Cultura Económica.

“El cerco es una de las pocas novelas argentinas dedicadas a una representación del tiempo inmediatamente previo a la dictadura que, a partir de marzo de 1976, sometió a la mayor parte de la sociedad. Da cuenta de la atmósfera de perplejidad e incertidumbre en la que Stein, su protagonista, es víctima de victimarios fantasmales. Aunque trata con ellos cara a cara, no sabe quiénes son, qué pretenden con su asedio, ni cómo es que aparecen y desaparecen”, señala Aníbal Jarkowski en el prólogo.

Juan Martini (Rosario, 1944 - Buenos Aires, 2019) fue escritor, editor y periodista. Entre 1975 y 1984 estuvo exiliado en Barcelona. Fundó la revista literaria Setecientosmonos, junto con Carlos Schork, trabajó como editor en Bruguera y como director editorial en Alfaguara. Publicó, entre otras, las novelas El agua en los pulmones, Los asesinos las prefieren rubias, La vida entera, Composición de lugar, El fantasma imperfecto, La construcción del héroe, Puerto Apache y la trilogía Cine.

El cerco, de Juan Martini, salió por Fondo de Cultura Económica.

11. Teoría general de las cosas, de Cecilia Simeoni. “Un banquito, un medallón, un libro muy ajado, un embudo, un reloj, la estampita de un santo. Una manta. Un rosario. Una reproducción de un Van Gogh con colores opinables. Un collar de caracoles. Las cosas están ahí, viven con nosotros. Calladas, sumisas, invisibles. Nos escoltan obedientes en nuestros días y apenas las notamos, apenas recordamos su presencia. Sabemos y no sabemos que nos rodean, que nos acompañan. Las llevamos tan cerca, tan adheridas a la piel de nuestras experiencias cotidianas que olvidamos que no son nosotros, que no somos sin ellas. ¿Por qué deberíamos pensar en las cosas? ¿Por qué no dejarlas en su universo material, inerte y pesado? ¿Por qué preguntarnos por ellas? A lo largo de este libro, Cecilia Simeoni arriesga una teoría general de las cosas. Para ello construye un texto singular en el que las ideas de autores como Hannah Arendt, Paul Preciado, Walter Benjamin, Gastón Bachelard, Susan Sontag y Roland Barthes dialogan con experiencias personales, libros clásicos de literatura, películas y letras de canciones. El resultado es un ensayo exquisito que sorprende por su lucidez y su sensibilidad”, detallaron desde la editorial Excursiones sobre este libro.

Teoría general de las cosas, de Cecilia Simeoni, salió por el sello Excursiones.

12. Magnetismo animal, de Francine Prose. “Estados Unidos, mediados del siglo XIX. En busca de la cura para un padecimiento inexplicable, el francés Charles Delyon Jordan llega a Lowell, Massachusetts, y se convierte en portavoz de una novedosa técnica de hipnosis: el magnetismo animal, según el cual un fluido universal interconecta a todo el universo y permite, en teoría, diagnosticar cualquier dolencia. El destino de Charles queda sellado cuando conoce a la joven Zinnia Turner, una enfermiza trabajadora textil extremadamente susceptible a la magnetización, sujeto ideal para demostrar el poder de la nueva técnica a las multitudes deseosas de creer en el progreso. Atraídos por su complementariedad, Charles y Zinnia emprenden juntos una gira por distintas ciudades del país y exploran de manera cada vez más desenfrenada la «sensación compartida» postulada por Mesmer, teórico del magnetismo. Hasta que el cuerpo que en cierta forma habitan juntos se vuelve un territorio de disputa donde se juega el dominio del otro y la inversión de los roles tradicionales”, adelantaron desde el sello Fiordo sobre esta publicación.

“Potente y perspicaz, Magnetismo animal guarda un lugar singular en la obra de la siempre aguda Francine Prose, autora finalista del National Book Award. Traducida magníficamente por Daniela Bentancur, la presentamos por primera vez en español en esta edición”, agregaron desde la editorial.

Magnetismo animal, de Francine Prose, salió por Fiordo. Traducción de Daniela Bentancur.

13. Caparazón, de Perrine Tripier. “En un Imperio sin nombre, la historiadora Martabée recibe el encargo que parece consagrar su carrera: debe instalarse a orillas del mar para investigar un sitio arqueológico donde habrían vivido los morgondos, un pueblo de guerreros marinos que existe más en las leyendas que en los registros históricos de su país. Es el propio Emperador quien le encomienda la misión. Recuperar ese pasado, le asegura, devolverá el brillo al relato nacional y enlazará aquella gloria milenaria con la del presente. Pero a medida que los hallazgos se acumulan —mitos, objetos e indicios que empiezan a susurrar una verdad incómoda bajo la arena—, Martabée descubre que la historia nunca es un territorio neutral. Es un campo de tensiones y disputas donde siempre alguien decide qué se recuerda, qué se borra y de qué manera se construye el pasado. Caparazón es la historia de una mujer brillante enfrentada a dos formas del poder: el poder de saber y el poder de callar”, señalaron desde la editorial Sigilo sobre este lanzamiento.

Perrine Tripier nació en Saint-Junien, Francia, en 1998. Con veinticuatro años publicó su primera novela, Les guerres précieuses, que le valió varios premios en su país. Aplaudido por la crítica, Caparazón, su segundo libro, la convirtió en una de las voces más prometedoras de su generación.

Caparazón, de Perrine Tripier, salió por Sigilo. Traducción de Sofía Traballi.

14. Diario de un dolor, de Ana Ojeda. “Un día, de golpe, de pronto, sin aviso, el dolor: una molestia asoma en la cuerpa de Ana Ojeda (sí, cuerpa, escribe Ana, que es un género literario en sí misma) y crece hasta taparlo todo. Hasta tapar incluso, por primera vez en ella, las palabras: cuando somos terriblemente físicas el lenguaje se escabulle (¡cobarde!). ¿Pica? ¿Duele? ¿Pincha? ¿Quema?, le preguntan los médicos. Ana no logra describir la complejidad que padece y, al callar, otorga. Los especialistas aprovechan su caso para desempolvar una caterva de términos institucionales, dignos de otra galaxia, con los cuales intentan instruirla; neuroforamen ocluido, hueco poplíteo, protrusión lumbar, músculo isquiotibial, y mi preferido (casi tan entrañable como R2-D2): disco L5-S1. ‘Dolor’ rima con ‘horror’; la autora no puede estar de pie ni acostada, no puede seguir con su vida tal como la conocía. Pero ‘dolor’ también rima con ‘humor’ y en este diario reímos a carcajadas. Mientras tanto, Ana intenta rastrear el origen del sufrimiento, exige causa, y con tal fin se adentra en su genealogía materna, que es, ante todo, breve: abuela - madre - hija. Pero qué abuela (¡ajjjjj!), y qué madre (¡sííííí!). Porque nunca somos solas, ni siquiera en el dolor. Y así, al llegar al final del diario, ya nada lastima. Lo que queda es el eco de nuestra risa y la resiliencia del lenguaje”, escribe Adriana Riva en la contratapa de este libro que salió por el sello Bosque Energético, una editorial que se dedica a la publicación de diarios íntimos, en distintos formatos.

Diario de un dolor, de Ana Ojeda, salió por Bosque Energético.

15. Conferencias reunidas 1960-1985, de Jorge Luis Borges. “Entre 1960 y 1985, Jorge Luis Borges recorrió el mundo dando conferencias sobre literatura, filosofía, historia, pensamiento. Habló de Shakespeare y de Spinoza, de la Odisea y de la Cábala, de la metáfora, el tiempo y el destino. Pensó en voz alta, con la erudición y la lucidez que lo convirtieron en uno de los grandes escritores del siglo XX. Este volumen reúne por primera vez esas intervenciones dispersas y permite escuchar a Borges en su forma más inmediata: la del conferencista que explora ideas, que duda, que recuerda, que narra. Aquí no hay un sistema ni una doctrina, sino un modo de pensar: el de un lector inagotable que convierte cada tema en una aventura intelectual. A lo largo de estas páginas, Borges vuelve sobre sus obsesiones -el lenguaje, el infinito, la identidad, los libros- y ofrece una guía singular para recorrer la tradición occidental. Un libro imprescindible para comprender no solo lo que Borges escribió, sino cómo pensaba”, se lee en la contratapa de esta publicación que salió por el sello Sudamericana con compilación y edición a cargo de Sara Luisa del Carril.

Conferencias reunidas 1960-1985, de Jorge Luis Borges, salió por Sudamericana.

16. La muñeca y otros textos espectrales, de Vernon Lee. “¿Por qué nos conmueven más esos lugares de los que nada sabemos, excepto que están vagamente embrujados?» Vernon Lee es el pseudónimo masculino de la escritora británica Violet Paget, una de las figuras más singulares de la Europa de fines del siglo XIX. Sus ficciones son sorpresivamente actuales: en ellas el fantasma siempre es cultural, surge de la obsesión por el arte y la historia. Una melodía insidiosa, una muñeca tamaño natural, unas ruinas en un bosque, los textos reunidos por Betina González en esta antología muestran que lo sobrenatural en Vernon Lee es siempre una emoción que surge del espacio”, informaron desde Fera sobre esta flamante publicación.

La muñeca y otros textos espectrales, de Vernon Lee, salió por Fera. Con traducción y comentarios de Betina González.

17. El volumen del tiempo III, de Solvej Balle. “Tara Selter ya no está sola. Después de vivir más de mil veces el mismo dieciocho de noviembre, que se repite una y otra vez en un bucle temporal del que no parece haber salida y del que solo ella parece ser consciente, por fin sucede algo. Una anomalía. Un pequeño cambio que, sin embargo, puede suponer un gran salto: el color de la camisa que viste un hombre varía. Pasa del verde al azul. Ese hombre se llama Henry Dale, y Tara no tardará en descubrir que también él está atrapado en un eterno presente: que también él recuerda. Ambos pueden compartir ahora la experiencia y el desconcierto, aunque su forma de afrontar la situación sea muy distinta. Y, además, su encuentro abre la puerta a otra posibilidad: la de que haya otros como ellos”, adelantan desde Anagrama sobre esta nueva entrega de una saga alucinante.

“Esta es la tercera entrega –de un total de siete– del osado e innovador proyecto narrativo de Solvej Balle. Si las dos primeras se centraban en la experiencia de la soledad de Tara, aquí entra en escena la presencia del otro, la vivencia compartida de un día de otoño que se repite ad infinitum, y con ella, una nueva perspectiva. Lo que parecía inamovible empieza a revelar grietas por las que tal vez se vislumbre cierta esperanza. En esta nueva pieza de su mosaico literario, Balle sigue sirviéndose de la ciencia ficción para plantearnos preguntas profundamente humanas sobre nuestra relación con el tiempo, con la soledad y con nuestros semejantes, sobre el miedo y el amor, sobre los anhelos y las inquietudes que actúan como motores de nuestra existencia. El resultado es una saga tan enigmática como fascinante”, agregaron desde la editorial.

El volumen del tiempo III, de Solvej Balle, salió por Anagrama. Traducción de Victoria Alonso.

18. Hay que llegar a las casas, de Ezequiel Pérez. “Un joven regresa a su pueblo natal después de años de ausencia. Acaba de enterarse de la muerte de su hermano Andrés. ‘¿Qué pasó, Abel?’, le pregunta a su padre. ‘Andrés se pegó un tiro’, responde él. ‘La verdad, no puedo decir si fue por el viejo o por Andrés’, admite el narrador, pero lo cierto es que decide volver: por su padre, por su hermano recién muerto, por los duraznos, los carteles y también por el río. Al llegar lo espera su padre, junto a otros dos viejos amigos. Los tres habitan un tiempo suspendido, compuesto de borracheras y mates interminables en un pequeño pueblo a orillas del Paraná, en el que las fotografías en el interior de las casas no se renuevan, como si ya no hubiera nuevas historias para contar y recordar”, adelanta Eterna Cadencia Editora sobre la reedición de esta novela que este mes llega a las librerías.

“Ezequiel Pérez construye así una infancia definida por el territorio y por la muerte: ‘Una de las primeras palabras que aprendimos a decir fue hectárea’, recuerda el narrador, y pocas líneas después: ‘La segunda palabra que aprendimos de chicos: féretro’. Entre esas dos palabras transcurre toda la novela; la tierra que da de comer es la misma que espera para enterrar, y ningún regreso a casa puede separarse del todo de la muerte que lo motiva. Hay, además, muertos que no mueren como corresponde. Esas muertes, privadas de sus ceremonias, terminan impregnando al pueblo hasta volverse parte de su paisaje. Con un estilo austero y sugerente, Ezequiel Pérez construye una atmósfera asfixiante, con el río como único testigo memorioso. Hay que llegar a las casas, su primera novela hoy ya ampliamente reconocida, se ha convertido en un libro ineludible de la literatura argentina contemporánea”, agregaron desde la editorial.

Hay que llegar a las casas, de Ezequiel Pérez, salió por Eterna Cadencia Editora.

19. Sombras, por supuesto, de Romina Paula. “En agosto llega la reedición ampliada del trabajo dramatúrgico de Romina Paula. Sombras, por supuesto reúne en un mismo volumen las cinco obras escritas por esta autora: la pieza que le da título al libro y es su más reciente texto teatral, y las cuatro anteriores: Cimarrón, Fauna, El tiempo todo entero y Algo de ruido hace. Estas obras fueron estrenadas entre 2007 y 2023, con elencos compuestos por actrices y actores como Pilar Gamboa, Susana Pampín, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi, Agostina Luz López, Denise Groesman y Rafael Ferro”, informó en un comunicado la editorial Entropía.

“El texto teatral en su rareza implica siempre una tercera dimensión. Es su propio tiempo y espacio, pero es además una hipótesis de representación escénica a la que contiene sin ilustrarla. Como esas cápsulas homeopáticas que no contienen la droga sino a su energía. Cuando el autor no le entiende a la dramaturgia esa extravagancia y escribe olvidando la escena lo suyo queda en mera literatura y es cosa inútil. Cuando tampoco se la entiende y escribe sólo para ese escenario puede que resulte práctico pero nunca trascenderá su módica condición de utensilio. Ahí está el asunto. Cuerpo y palabra en un solo objeto. Por ese escollo medio metafísico es que en el mundo hay tanta gente que escribe teatro pero tan pocos dramaturgos. En la poderosa solvencia teatral de sus situaciones y personajes y en la belleza llana de sus textos Romina Paula es ejemplo extremo de esa virtud. Y estas piezas teatrales una prueba acabada de aquel saber. Una dramaturga con todas las letras y con toda la carne”, apunta Mauricio Kartun sobre este libro y sobre la obra de Romina Paula.

Sombras, por supuesto, de Romina Paula, salió por Entropía.

20. Prueba de sonido, de Laura Wittner. “Es difícil agregar algo a todo lo que se ha dicho sobre la poética de Laura Wittner. Prueba de sonido es, entonces, un nuevo libro que sostiene la continuidad de una obra que es y ha sido siempre extraordinaria de por sí. Con su característico uso de la métrica, la respiración y una conciencia absolutamente demoledora sobre las pausas, Wittner consigue que los poemas le hablen al lector al oído, tal como lo haría una persona cercana. Familiar, íntimo y sin estridencias, su yo poético posa la mirada sobre eventos universales de la vida y objetos ordinarios para reflexionar sobre ellos”, describen desde la editorial Caballo negro este nuevo libro de poesía de Laura Wittner.

“Prueba de sonido está dividido en tres secciones, tres movimientos afinados, ondulantes, precisos. Sus versos de respiración suave y matices nítidos, con cortes que parecen venidos de la naturaleza, rompen cualquier distancia posible con los lectores, son una casa de ventanas abiertas, por donde viajan las conversaciones familiares o con amigos, y producen una intimidad pública, una literatura del nosotros. Extrañar a un padre, una escena diáfana con la hija, un llamado telefónico con la madre, un autorretrato con palabras de otros: los poemas, las escenas, se desenvuelven como el transcurrir de un día. Desde hace años cada libro de Laura Wittner es esperado con ansias por los lectores de poesía: saben que encontrarán una voz elegante y fresca que los hospedará y versos que los acompañarán como canciones”, agregan desde la editorial.

Prueba de sonido, de Laura Wittner, salió por el sello Caballo negro editora.

21. Krakatoa, de Veronica Stigger. “Es el fin del mundo, o algo parecido. Los volcanes, como las bocas de una Tierra que respira, recuerdan y hablan, entran en erupción en simultáneo y alteran el orden de las cosas. Pero Krakatoa no cuenta una catástrofe: narra un nuevo comienzo. En esta novela, la escritora brasilera Veronica Stigger imagina un tiempo distinto donde las personas han dejado de ocupar el centro de la historia. La Tierra –con sus capas profundas, sus fuerzas invisibles, sus materias supuestamente inanimadas– emerge entonces como la gran protagonista de un relato que se despliega entre lo telúrico y lo cósmico. Krakatoa también podría leerse como un libro sobre la escucha. Es que Stigger construye una caja de resonancia donde coloquios del hielo y el fuego y monólogos del petróleo y el carbón conviven con noticias de la prensa antigua, episodios históricos y escenas personales de un viaje a Indonesia. Cada voz parece transmitir la memoria de un mundo mucho más ancestral y vasto que el de la experiencia humana”, señalaron desde la editorial Caja Negra sobre este lanzamiento de agosto.

“Con una gran libertad formal, Krakatoa convierte la erupción en un principio de composición. Todo aquí suena, reverbera y se transforma. Como una novela-ópera, el libro hace de la naturaleza no un escenario, sino una fuerza narrativa desbordante”, agregaron.

Krakatoa, de Veronica Stigger, salió por Caja Negra.

22. Pantanal, de Marcos Aramburu. “De chicos, empezamos a viajar a través de relatos ajenos: los del cine, la televisión y más aún cuando aparecen los libros y la música en nuestras vidas. También viajamos gracias a los registros de las personas cercanas que nos relatan sus aventuras. Pero de lo que se habla poco es del trayecto en sí. Es ese momento que Marcos Aramburu narra en este libro en el que transforma lo anecdótico en el centro de su relato: reconstruye la travesía río arriba de Roberto, su padre, y Fernando, el mejor amigo de la infancia, cuando ambos están jubilados y Fernando, quedándose ciego. Juntos se proponen cumplir un deseo de juventud: remontar el Paraná rumbo al Pantanal, en Brasil. En esta crónica de aires litoraleños, Aramburu apela a sus mejores armas para relatar una epopeya a la manera de Fitzcarraldo, a lo Herzog; un mundial que se ganó y del que no se enteró ni el país ni el resto del planeta. En la senda de la conquista de lo inútil, pero también siguiendo el río y a todo lo que le cantan en ‘Las Brujas’ con su Terrores Nocturnos, Marcos nos brinda en este libro generoso una crónica adictiva que es también bitácora de una amistad y una carta de amor a su papá”, se lee en el prólogo de esta publicación, que salió por Planeta.

Pantanal, de Marcos Aramburu, salió por la editorial Planeta.

23. Las almas feroces, de Marie Vingtras. “Leo no ha vuelto a casa, y la primavera se aferra a su dulce abrazo. Leo no volverá. La sheriff Lauren Hobler descubre su cuerpo entre los lirios silvestres. En torno a la repentina muerte de una joven, esta obra teje varios destinos. Para desentrañar un misterio, ¿pero cuál? Quizás el de Leo y sus silencios. El de Lauren, atrapada en un pequeño pueblo que no la toma en serio. También están Benjamin, Seth y los demás… Los habitantes de Mercy, que creen conocerse y, sin embargo, saben tan poco de sí mismos”, se lee en la contratapa de esta novela que llega a la Argentina de la mano del sello Nórdica.

Las almas feroces, de Marie Vingtras, salió por Nórdica.

24. Una historia familiar, de Daniel Guebel. “En una larga conversación, una tía va recordando nacimientos, enfermedades, matrimonios, desplazamientos, locura y muertes, y su sobrino, con un humor tierno y oscuro, escucha y transcribe esa saga íntima en una novela luminosa donde el amor, la paciencia y la resignación sostienen en equilibrio las desgracias y felicidades de la vida. Entre el testimonio crudo y la invención literaria, Guebel retoma el hilo de sus libros más personales, yendo de la Europa de los pogromos hasta la Argentina rural y la emigración a los Estados Unidos. En todos esos cruces, los personajes asumen la herencia que los antecede y los destinos que legarán. Una historia familiar es, en definitiva, una indagación sobre lo que se transmite y lo que se transforma al contar. Y quizá toda tribu es, antes que nada, el relato que sobrevive a sus muertos”, se lee en la contratapa de esta nueva novela del escritor argentino.

Una historia familiar, de Daniel Guebel, salió por Random House.

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