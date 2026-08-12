Día del Trabajador de la Televisión en Argentina: ¿por qué se celebra el 12 de agosto?

Cada 12 de agosto, Argentina celebra el Día del Trabajador de la Televisión, una fecha destinada a reconocer a todas las personas que participan de manera directa o indirecta en la producción y transmisión de contenidos televisivos.

Aunque muchas veces la televisión queda asociada a quienes aparecen frente a las cámaras, detrás de cada programa existe una extensa cadena de trabajadores que permite que una emisión llegue a los hogares. Periodistas, productores, camarógrafos, editores, técnicos, sonidistas, iluminadores, operadores, maquilladores, guionistas y numerosos profesionales forman parte de una actividad que fue cambiando al ritmo de las nuevas tecnologías.

La fecha tiene además un vínculo con Santa Clara de Asís, considerada patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. La efeméride quedó establecida en Argentina en la década de 1970 y, con el paso del tiempo, se consolidó como una jornada de reconocimiento para quienes trabajan en el sector.

Por qué se celebra el 12 de agosto

El origen de la fecha está relacionado con Santa Clara de Asís. En 1958 fue declarada patrona de la televisión y las telecomunicaciones, y su festividad se celebra el 11 de agosto. En Argentina, el día siguiente quedó asociado al reconocimiento de los trabajadores de la televisión. Diversas fuentes sitúan la instauración de la celebración argentina en 1973.

Con los años, el 12 de agosto pasó a formar parte del calendario de efemérides vinculadas con los trabajadores de los medios audiovisuales y se convirtió en una oportunidad para poner en valor una actividad que requiere de múltiples especialidades.

Una industria que cambió la vida cotidiana

La televisión argentina comenzó su historia oficial el 17 de octubre de 1951, cuando se realizó la primera transmisión desde la Plaza de Mayo. La emisión estuvo vinculada con el acto por el Día de la Lealtad y marcó el comienzo de la televisión abierta en el país. Poco después comenzaron las transmisiones regulares desde el entonces Canal 7.

Desde aquellos primeros años, la televisión atravesó profundas transformaciones. Pasó de las transmisiones en blanco y negro a la televisión color, incorporó nuevas tecnologías de producción y transmisión y, posteriormente, se adaptó a la digitalización y a la expansión de internet.

Durante décadas fue uno de los principales medios de información, entretenimiento y construcción cultural para millones de argentinos.

Una de las particularidades de la televisión es que gran parte del trabajo necesario para producir un contenido permanece invisible para el público.

Un noticiero, por ejemplo, requiere de periodistas que investigan y escriben las noticias, productores que organizan la emisión, camarógrafos que registran las imágenes, operadores que manejan los equipos, editores que procesan el material y técnicos que garantizan que el sonido y la señal lleguen correctamente.

En una ficción, una transmisión deportiva o un programa de entretenimiento, la cantidad de personas involucradas puede ser todavía mayor.

El estatuto del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) contempla precisamente una amplia variedad de trabajadores de la actividad, incluyendo áreas técnicas, producción, operación, administración y servicios, entre otras.

De la televisión tradicional a las nuevas pantallas

El trabajo televisivo también cambió como consecuencia de la expansión de internet y las plataformas digitales.

Los contenidos que antes tenían como destino casi exclusivo la pantalla del televisor ahora pueden verse en computadoras, celulares y dispositivos conectados. Los programas se recortan para redes sociales, las transmisiones pueden seguirse en vivo desde diferentes plataformas y las audiencias consumen contenidos en horarios cada vez más diversos.

Esta transformación obligó a muchos trabajadores a incorporar nuevas herramientas y conocimientos. La edición de video, el manejo de redes sociales, la producción multiplataforma y las transmisiones por streaming se sumaron a las tareas tradicionales de la televisión.

Sin embargo, la esencia del trabajo continúa siendo la misma: producir contenidos capaces de informar, entretener y contar historias para una audiencia.

La televisión como fuente de información

A pesar del crecimiento de las redes sociales y de las plataformas de streaming, la televisión continúa teniendo un papel importante en la circulación de información.

Los noticieros, las coberturas de acontecimientos relevantes, las transmisiones deportivas y los programas de análisis forman parte de la agenda cotidiana de millones de personas.

En situaciones de emergencia o frente a acontecimientos de gran impacto social, los medios audiovisuales también cumplen una función central al ofrecer información en tiempo real y acercar imágenes de hechos que ocurren en diferentes lugares.

Ese trabajo requiere rapidez, coordinación y responsabilidad profesional, especialmente cuando se trata de información sensible.

Un oficio que se transformó sin desaparecer

La televisión que comenzó en Argentina en 1951 es muy diferente de la que existe actualmente. Las cámaras son más pequeñas, las transmisiones pueden realizarse desde prácticamente cualquier lugar y buena parte del contenido se distribuye simultáneamente por televisión, sitios web y redes sociales.

Pero detrás de esas transformaciones continúa existiendo un elemento fundamental: el trabajo humano.

Cada transmisión depende de personas que planifican, producen, filman, editan, iluminan, escriben, operan equipos y resuelven problemas en cuestión de segundos. En ese sentido, el avance tecnológico no eliminó la necesidad de trabajadores de televisión, sino que modificó sus herramientas y amplió sus responsabilidades.

NB