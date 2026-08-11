YPF aceptó la oferta de US$780 millones que le hizo Edenor por su participación en Metrogas

YPF anunció este lunes la aceptación de la oferta presentada por Edenor para adquirir su participación del 70% en Metrogas por US$780 millones, en el marco de la revisión estratégica de su portafolio de activos.

La petrolera dio a conocer la operación el mismo día en que presentó sus números y señaló en un comunicado que la propuesta de Edenor resultó seleccionada en el proceso de venta de la principal distribuidora de gas del país.

“YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones”, indicó la compañía.

Edenor está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y es la principal distribuidora eléctrica de la Argentina, con 3,41 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con información publicada por La Nación y relevada por la Agencia Nacional de Noticias, Manzano ya posee una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.

El proceso de venta fue conducido por el banco Citi y llegó a su etapa definitoria con cinco oferentes luego del proceso de auditoría de los estados contables y activos de Metrogas.

Además de Edenor, los otros cuatro finalistas fueron Central Puerto en sociedad con Ecogas; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea; Grupo Pierri, del empresario Alberto Pierri; y Litoral Gas, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol.

La oferta de Edenor asciende a US$780 millones por el 70% de la compañía, pese a que la valuación total de Metrogas en el mercado se ubica cerca de los US$800 millones.

Edenor deberá además lanzar una oferta pública de adquisición por las restantes acciones de la distribuidora, actualmente repartidas entre la ANSES, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y la participación que ya se encuentra en manos de Manzano.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas de la Argentina.

Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo su endeudamiento a un tercio, desempeño que le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria iniciado en 2024.

Uno de los puntos centrales para la operación será la situación de la licencia de Metrogas, que vence en diciembre de 2027 después de 35 años de vigencia.

El Enargas elevó al Poder Ejecutivo una recomendación para extender la licencia durante otros 20 años, posibilidad contemplada por la Ley de Bases, aunque la resolución todavía se encuentra pendiente.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, informó YPF.

La adquisición permitiría al grupo controlante de Edenor sumar la principal distribuidora de gas del país a la mayor distribuidora eléctrica, ampliando su presencia en los dos principales servicios públicos domiciliarios del área metropolitana.

Manzano, Vila y Filiberti adquirieron Edenor en 2021, cuando Pampa Energía decidió vender la distribuidora para concentrar sus inversiones en generación eléctrica y gas.