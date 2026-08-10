“Era un perdigón de estruendo; sale ruido”: Monteoliva justificó al comisario que disparó de civil en la represión

Desconoce el rango del efectivo. Y luego tiene un blanco mental sobre el arma empleada. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio su explicación este lunes sobre el comisario de la Policía Federal que protagonizó al represión del jueves pasado ante el Congreso por empuñar una escopeta en línea recta y estar de civil y sin identificación a la vista. “Era un perdigón de estruendo; sale ruido”, dijo la funcionaria en una conversión en la Bolsa de Comercio de Córdona.

La ministra evitó explicitar el nombre del policía, identificado como Gustavo Antonio Gauna, con rango de comisario de la Policía Federal y hombre de confianza de Patricia Bullrich, pero no pudo esquivar la controversia por la que ya fue denunciada penalmente. “La gente de Investigaciones está de civil. Deben colgar la placa. Generalmente el jefe de Investigaciones están de civil con su placa. No tengo claro si comisario o subcomisario. Es probable que haya tenido su placa colgada...”, dijo la ministra ante una consulta periodística.

Luego abundó: “Frente al uso del arma, es una escopeta de perdigón de estruendo. Hace ruido”, se limitó a decir aunque con dudas, por lo que pidió ayuda a un asesor por no recordar el arma.

Luego de esas explicaciones, la ministra buscó rápidamente correr la atención en otro punto: “Quiero que expliquen los que rompen, los que destruyen, los que le escupen a los gendarmes, que les tiran agua caliente todos los miércoles. Tengo personas con lesiones de columna irrecuperables”, señaló.

Antes también había cargado contra la responsabilidad de los manifestantes como instigadores de la represión: “Quisiera entender el momento en que un manifestante va con una masa y un martillo. No creo que venga de laburar”.

Y luego también habló ante la posibilidad de que crezca la conflictividad social: “Siempre nos preparamos para tomar las decisiones. Proyectar un escenario el año que viene electoral lo sabremos cuando se acerca, ahí se podrá identificar si sube o baja la espuma”.

“La gente no quiere a los violentos”, dijo también para justificar la represión. Y señaló: “Cuando hay violencia, son grupos minúsculos movidos por alguien para que haya desmanes, son focos específicos que tienen algún incentivo de desestabilizar”.

MC