Netanyahu rechaza la hoja de ruta de Trump en Gaza y pide un “desarme real” de Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por su Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamas se desarme.

“Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamas y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos. Y cuando digo desarmar a Hamas, me refiero a las armas pesadas, a las armas menos pesadas, a todas las armas. Y hablamos de un desarme real, no de un desarme ficticio”, sentenció Netanyahu en un video-mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

“A diferencia de todos aquellos que nos sermonean, hacemos lo que hay que hacer por la seguridad de Israel, y podemos y sabemos defender nuestros intereses incluso frente a nuestros mejores amigos cuando es necesario”, agregó el primer ministro israelí respecto a la relación con Estados Unidos.

Netanyahu aseguró que “mientras sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino”, ni en Gaza en Cisjordania.

El plan de Trump sobre Gaza

Hace una semana, Donald Trump anunció un acuerdo que calificó de “HISTÓRICO” para el “DESARME COMPLETO” de Hamas. No es la primera vez que el presidente estadounidense hace un anuncio rimbombante de este tipo, con la promesa de terminar con el conflicto en Gaza y en toda la región: “Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”, aseguró en su red Truth Social.

Sin embargo, ese acuerdo “histórico” puede quedar reducido a un mero documento sin efectos sobre el terreno –como el plan de 20 puntos de Trump que el pasado mes de octubre cerró en falso la guerra de Gaza–, después de la negativa de Israel de aceptar lo acordado a lo largo de semanas de negociaciones en El Cairo entre el grupo palestino Hamas, los representantes de la Junta de Paz (liderada por el mismo Trump) y los mediadores (Egipto, Qatar y Turquía).

El plan de recuperación de Gaza se redujo drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para la reconstrucción de todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja. Ni siquiera se espera que se concrete antes de fin de año el plan piloto previsto —que contempla un campamento temporal para una pequeña fracción de los dos millones de habitantes de Gaza, la gran mayoría desplazados, con una administración palestina, policía y una pequeña fuerza de seguridad internacional—.