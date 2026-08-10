Piden la indagatoria del matrimonio Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas por el “vacunatorio VIP”

La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá resolver si llama a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky y a los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros, en la causa que investiga, denominada “Vacunatorio VIP”.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la vacunación de personas ligadas al gobierno de Alberto Fernández por fuera de los criterios sanitarios establecidos durante la pandemia de COVID-19.

Taiano considera que los vacunados no fueron simples beneficiarios pasivos de un arreglo en su favor, sino que tuvieron un rol activo en la maniobra y les atribuye, en principio, la condición de partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de dos a diez años de prisión.

Según señala en fiscal en su petición, los elementos reunidos en el expediente configuran el “estado de sospecha” requerido por el Código Procesal Penal y los beneficiarios “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”.

Sostuvo, además, que no podían alegar desconocimiento de las reglas de vacunación, ya que las campañas habían sido públicas y masivas y los criterios de priorización eran “razonablemente conocidos por la ciudadanía”.

Entre los principales nombres incluidos en el pedido figuran el matrimonio Duhalde; las hijas del expresidente, María Eva y Juliana Duhalde; Verbitsky; el empresario Florencio Aldrey Iglesias, propietario del diario La Capital de Mar del Plata; familiares de Aldrey; el empresario Seza Manukian; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos; y el publicista y dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto.

También fueron incluidos los diputados Taiana y Valdés, el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.

La investigación identificó tres episodios centrales. El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando 10 dosis asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio improvisado instalado en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García, hoy ya fallecido.

Entre quienes recibieron esas dosis estuvieron Verbitsky, Manukian, Aldrey y tres familiares, Taiana y Valdés, entre otros. Nueve fueron registrados en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que, según la investigación, no les correspondía, mientras que Félix Eulogio Guille fue anotado como mayor de 60 años.

El segundo episodio tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando un viral con cinco dosis fue trasladado al domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa vacunó al expresidente, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.

Taiano sostuvo que la vacunación domiciliaria estaba reservada para personas imposibilitadas de trasladarse y remarcó que “no existe constancia alguna de que Duhalde padeciera impedimento físico”. También señaló que el régimen especial de los expresidentes no contemplaba un privilegio sanitario.

El tercer hecho investigado comprende la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 a 23 personas seleccionadas por razones “de índole personal, familiar o de afinidad política”.

Entre ellas figuran Michi, Collazo, Alsua, el dirigente peronista Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Curto y su esposa, y Devoto. Según la investigación, casi todos fueron registrados de manera irregular como “personal de salud”, mientras trabajadores del propio Hospital Posadas todavía no habían completado su esquema de vacunación.

La causa se inició el 22 de febrero de 2021, luego de que Verbitsky revelara en una entrevista radial que había recibido una vacuna tras comunicarse con González García. El escándalo derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud y su reemplazo por Carla Vizzotti.

En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados al considerar que no existía delito. Sin embargo, en julio de 2024 procesó a González García por abuso de autoridad y peculado.

En octubre de ese año, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos del ex ministro, de su exsecretario Marcelo Ariel Guille, del exsubsecretario Alejandro Salvador Costa y del exdirector del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.

La Cámara ordenó además avanzar sobre quienes recibieron las vacunas para evitar que quedaran sin respuesta penal quienes “hayan disfrutado de provechos ilegales”.