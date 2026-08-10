Crisis en la FIFA: mientras la AFA apoya a Infantino, UEFA, Asia y Concacaf lo acusan de “engaño”

La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf emitieron un comunicado en contra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la frustrada iniciativa que pretendía desprenderse de un porcentaje de las acciones comerciales de los Mundiales para cederlas a capitales privados.

El documento, suscripto por los presidentes de las tres entidades deportivas de dichos continentes —Aleksander Čeferin, Salman bin Ibrahim al Khalifa y Victor Montagliani—, califica la maniobra del dirigente suizo como una grave falta de criterio institucional.

Las organizaciones remarcaron que el intento de acelerar el traspaso accionario a espaldas de los órganos deliberativos constituyó un acto de engaño que fracturó la credibilidad de la conducción del organismo rector con sede en Zúrich.

Cuestionamiento al liderazgo y exigencia de auditorías externas

Lejos de considerar lo sucedido como una simple falla en los canales de comunicación interna —postura argumentada por la cúpula de la FIFA tras la cumbre de emergencia llevada a cabo en Marruecos—, los directivos de las confederaciones denunciaron que la propuesta misma representaba una distorsión en la gestión administrativa. Asimismo, cuestionaron que el presidente del ente rector pretendiera colocar su posición por encima del consenso de las asociaciones miembro.

Frente a la promesa de la conducción central de elaborar un informe sobre el episodio, las tres confederaciones rechazaron la posibilidad de que la propia entidad formule la revisión interna. En su lugar, demandaron la intervención de una auditoría llevada adelante por un tercero independiente para garantizar la transparencia del proceso.

El proyecto cuestionado buscaba convertir las competencias de selecciones y clubes en estructuras empresariales compuestas por accionistas privados.