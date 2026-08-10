El emotivo adiós a Jorge Messi: los mensajes que acompañaron a Lionel en Rosario

El astro argentino Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, en una ceremonia íntima y reservada para familiares y allegados llevada a cabo en el cementerio El Prado.

El capitán de la Selección Argentina llegó a la ciudad junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, luego del fallecimiento de su padre, y recibió numerosas muestras de acompañamiento de los rosarinos.

Desde las inmediaciones del recinto donde se realizó la despedida, hinchas y vecinos dejaron mensajes, flores y carteles dirigidos al futbolista y a su familia.

Entre las expresiones que pudieron verse se destacó el pedido de “Fuerza, Leo”, “Fuerza familia Messi” y “Te acompañamos en este momento”, una muestra del afecto que la ciudad mantiene hacia uno de sus habitantes más reconocidos.

La despedida se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con la intención de preservar la intimidad de la familia. Messi estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, mientras que también se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

El homenaje de los rosarinos se sumó a las distintas muestras de solidaridad que recibió la familia Messi desde el mundo del fútbol. Durante el fin de semana hubo homenajes en distintos estadios, minutos de silencio y mensajes de clubes y organismos deportivos para acompañar al capitán argentino en este momento personal.

Jorge Messi, quien tenía 68 años, fue una figura fundamental en la trayectoria profesional de su hijo y lo acompañó desde sus primeros años hasta su consolidación en el fútbol internacional. Su fallecimiento generó muestras de afecto tanto en Rosario como en distintos puntos del mundo, mientras la familia pidió mantener la privacidad durante la despedida.

El emotivo mensaje de Rosario a Messi y su familia

La ciudad de Rosario expresó su acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia luego del fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, quien murió este sábado a los 68 años tras atravesar una prolongada enfermedad.

La publicación en redes sociales contó con un video grabado desde un dron que incluyó la bandera argentina proyectada en una pantalla y un mensaje con la frase: “Fuerza Leo. Rosario te ama”, desplegada sobre el mismo panel.