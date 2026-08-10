Tras la derrota con la ley de tierras en el Senado, el Gobierno reordena su agenda

El Gobierno Nacional iniciará una semana de reuniones con legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y realizará una nueva mesa política en Casa Rosada, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán al interior.

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá un encuentro con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15 hs y las 17 hs.

El objetivo del encuentro es dialogar de “cómo se viene trabajando en lo legislativo y en lo político” y, también, sobre “qué estrategia se está planteando de cara al futuro en la provincia”.

Por otra parte, el martes 11 se espera la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y, posteriormente, a las 13, habrá una nueva mesa política con parte del Gabinete Nacional, en la Casa Rosada.

El jueves 13, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía visitarán Catamarca para llevar adelante un encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.