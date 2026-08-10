Día de la Fuerza Aérea Argentina: ¿por qué se celebra cada 10 de agosto?

Cada 10 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Fuerza Aérea Argentina, una fecha que tiene su origen en los primeros pasos de la aviación militar en el país. Este lunes se cumplen 114 años de la creación de la Escuela de Aviación Militar, considerada el antecedente directo de la actual Fuerza Aérea.

La historia comenzó el 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto que creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Fue el primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y la primera unidad aérea militar del país.

La creación de la escuela fue posible, en parte, por el impulso del Aero Club Argentino, que aportó gratuitamente sus instalaciones, aeronaves, asesoramiento y profesores. En esos años, la utilización de aviones con fines militares todavía era una actividad incipiente y las principales potencias comenzaban a explorar su potencial para la guerra y la defensa.

De una escuela dentro del Ejército a una fuerza independiente

Durante las décadas siguientes, la aviación militar argentina fue creciendo dentro de la estructura del Ejército. La evolución incluyó la formación de pilotos, la creación de nuevas unidades y el desarrollo de capacidades de observación, caza, bombardeo y transporte.

El proceso de autonomía institucional llegó el 4 de enero de 1945, cuando se creó la Secretaría de Aeronáutica y la aviación militar pasó a contar con una estructura propia, diferenciada del Ejército y en pie de igualdad con las otras fuerzas armadas. Para entonces habían transcurrido 33 años desde la creación de la escuela que dio origen a su desarrollo.

La fecha del 10 de agosto, sin embargo, no fue establecida como efeméride hasta 1954. Ese año, el ministro de Aeronáutica Juan Ignacio San Martín propuso tomar el aniversario de la Escuela de Aviación Militar como día de la institución. La iniciativa fue aceptada por el presidente Juan Domingo Perón mediante el Decreto 14.204/54.

Así, el Día de la Fuerza Aérea no conmemora estrictamente la fecha en que la institución adquirió autonomía, sino el acontecimiento considerado el punto de partida de la aviación militar argentina: la creación de aquella primera escuela de vuelo en 1912.

La historia de la Fuerza Aérea quedó además atravesada por distintos episodios de la historia argentina, entre ellos la Guerra de Malvinas de 1982, en la que sus pilotos participaron en operaciones contra las fuerzas británicas. La institución recuerda cada año a los integrantes que murieron durante ese conflicto y en otros actos de servicio.

A más de un siglo de aquel decreto firmado por Sáenz Peña, el 10 de agosto funciona así como una fecha para reconstruir el recorrido de la aviación militar argentina: desde una escuela creada en los comienzos del siglo XX hasta la conformación de una fuerza armada independiente.