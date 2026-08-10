Bertuzzi y Yadarola defienden sus pliegos ante el Senado para formar parte del tribunal que revisa el caso $LIBRA

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola rendirán examen este miércoles en una Audiencia Pública en el Senado como candidatos a la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe revisar causas sensibles que preocupan al Gobierno Nacional.

Ese tribunal debe revisar las decisiones de los jueces de primera instancia e interviene en la causa Libra, donde son investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La convocatoria fue dispuesta por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, y forma parte de la estrategia del oficialismo para aprobar antes de fines de agosto los pliegos de Bertuzzi y Yadarola junto con los de unos 50 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales, con el objetivo de reducir el elevado número de vacantes en el Poder Judicial.

La prioridad del Gobierno pasa por completar la integración de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, uno de los tribunales con mayor peso dentro de Comodoro Py por su intervención en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y otros expedientes de alto impacto institucional.

Bertuzzi, quien actualmente integra esa Cámara, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo.

El magistrado había quedado en el puesto 24 por antecedentes y oposición, pero tras las entrevistas personales y el dictamen final ascendió al sexto lugar, lo que le permitió integrar la terna elevada al Poder Ejecutivo.

Junto a él fue postulado Yadarola, juez del fuero Penal Económico, quien también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura y luego fue elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, otros jueces y funcionarios judiciales.

Las audiencias públicas

En la primera jornada de este miércoles las miradas están puestas en los candidatos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Bertuzzi y Yadarola

También lo hará como candidato a defensor Hernán Figueroa, quien fue uno de los firmantes de la solicitada que en el 2013 defendía el proyecto K de reforma judicial denominada “democratización judicial”, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y hace un tiempo se pronunció contra la baja de la imputabilidad de menores.

Figueroa está postulado como Defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Rendirán examen como defensores en tribunales orales de la Capital Federal, Nuria Sardañons, German Artola, y también se postulan como jueces de primera instancia en el fuero civil a Lucila Califano.

En diferentes juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueve a Javier Pereyra, y Sebastián Ghersi y Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva.

En la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se postula como vocal a Juan Manuel Cabral. Para diferentes tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se promueve como juezas Vanesa Alfaro, Mariana Salduna, y Evangelina Lasala.

Por otra parte, el jueves expondrán como candidatos a jueces en lo criminal y correccional de la Capital Federal a Miguel Ángel Asturias, a Federico Alfredo Battilana, y Adofo Piendibene. Para diferentes Juzgados de Primera Instancia en lo Civil se impulsa la designación de Karina Rapkinas y Juan Ylarri.

Además, rendirán examen como postulante a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a Valeria Pérez Casado, y como candidatos a jueces a Tribunal Orales en lo Criminal y Correccional a Walter Cavassa y Paco César Cina y como Defensor a José Chervin.

Además, se postula a Juan Pablo Sala como juez de primera instancia en lo Comercial. En la misma audiencia rendirán examen Daniel Cano para un Juzgado en lo Criminal y Correccional y como fiscales Patricia Lujan Cisneros y Juan Noel Varela.

Con información de NA.