Cerró una textil bonaerense proveedora de marcas deportivas y dejó a más de 120 trabajadores en la calle

La textil Will Der S.A. cerró sus dos plantas productivas, ubicadas en el Parque Industrial de Las Flores y en Pacheco, partido de Tigre, y dejó sin trabajo a más de 120 personas, según supo elDiarioAR. La decisión fue tomada este viernes y agrava un panorama cada vez más complicado para la industria en medio del ajuste económico del Gobierno.

La noticia fue confirmada en medio locales por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, Cristian Chiodini, quien se acercó junto al intendente Fabián Blanstein a la planta local para reunirse con los responsables de la empresa y con los operarios afectados. “Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás. Anoche el directorio decidió dejar de operar y decidieron no extender la agonía. Asumieron el compromiso de pago de la indemnización”, explicó el funcionario en diálogo con FM Alpha de Las Flores. Según precisó, en la planta florense quedaron desvinculados más de 20 trabajadores, mientras que en Pacheco la cifra ronda los 100 empleados.

Will Der, conocida popularmente como Wilder, fue fundada en 2006 en el marco de la crisis y la devaluación posteriores a 2001, cuando varias marcas internacionales debieron resolver localmente parte de su producción ante las dificultades para importar. Con el correr de los años, la compañía llegó a contar con más de 280 empleados distribuidos en sus dos plantas y áreas de desarrollo, calidad, diseño, planificación, producción y logística. Entre sus clientes figuraron marcas como Puma, Adidas, Salomon, Vans y Weis, además de la licencia de Jockey International. Uno de sus socios fue el ex entrenador de Los Pumas, Santiago Phelan, y la empresa llegó a fabricar indumentaria para la Selección argentina durante los Juegos Olímpicos.

El cierre no fue un hecho aislado sino la culminación de un proceso de reducción de personal que la firma venía atravesando desde hace meses, a raíz de la caída en las ventas, consignó el sitio TodoProvincial.com. A fines de 2023 la planta de Las Flores llegaba a tener más de 100 empleados, una dotación que se fue achicando hasta la decisión final de discontinuar toda la operación.

Desde el municipio de Las Flores atribuyeron el cierre al deterioro generalizado que atraviesa la industria textil a nivel nacional. “En el modelo económico del gobierno nacional, la industria textil es la más desfavorecida”, sostuvo Chiodini, quien remarcó que la situación de Will Der no es un caso aislado de esa ciudad: “Los empresarios nos dicen que los números no cierran”. El funcionario señaló que la prioridad ahora es acompañar a los trabajadores desvinculados con herramientas para reinsertarse laboralmente, en momentos en que la caída del consumo interno, el aumento de costos y la competencia de las importaciones golpean a las pymes del interior bonaerense.

El cierre de Will Der se enmarca en un panorama industrial cada vez más deteriorado. Días atrás trascendió que Peabody, la histórica marca de electrodomésticos, dejó de fabricar en el país: desmontó la maquinaria de su planta de La Tablada, la trasladó a un depósito en San Martín y redujo su dotación de 158 a 111 empleados en apenas tres meses, en el marco de un concurso preventivo con un pasivo que supera los $39.000 millones, según detalló Infogremiales. La compañía explicó que trasladó parte de su producción a Paraguay, donde afirma que fabricar resulta entre un 30% y un 35% más barato.

En paralelo, la fábrica de cosechadoras Vassalli, con sede en Firmat, Santa Fe, atraviesa las etapas finales de un proceso de venta que debía cerrarse en julio y todavía no se concretó; la nueva conducción prometió pagar los sueldos de julio recién 24 horas después de formalizarse la transferencia accionaria, una demora que mantiene en vilo a los trabajadores de esa planta.