Convocan a una movilización federal contra el ajuste de Milei en ciencia y tecnología

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó a una movilización nacional para este miércoles bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha”. La concentración central será a las 16 en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la convocatoria —difundida a través de redes sociales— llama a replicar la protesta en plazas, centros de investigación y universidades de todo el país. La convocatoria invita a asistir con la camiseta de la selección argentina, bajo la consigna de “defender a la Argentina”.

La marcha llega pocos días después de que se conociera la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados por decisión del Gobierno. El delegado de ATE en el organismo, Juan Manuel Sueiro, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que la decisión no solo implica la pérdida de puestos de trabajo sino el desmantelamiento de líneas de investigación en áreas como nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo se apoya en un deterioro presupuestario sostenido. Según cálculos del portal Chequeado, entre 2023 y 2026 el presupuesto de la función “Ciencia y Técnica” cayó un 50,2% en términos reales, mientras que el propio Gobierno reconoció ante el Congreso una baja de al menos el 40% en el mismo período. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una pérdida del 40,5% desde noviembre de 2023, y los trabajadores científicos encuadrados en el SINEP, del 32,2%. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal financiadora de proyectos científicos, no abre nuevas convocatorias desde diciembre de 2023.

El ajuste no se limita al Conicet. Según denunciaron gremios del sector, el recorte también alcanza a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde se interrumpieron proyectos con más de quince años de desarrollo. Especialistas consultados por distintos medios advirtieron además sobre una nueva ola de emigración de investigadores hacia países como Brasil, Chile y Uruguay, en un fenómeno que comparan con la fuga de científicos de los años noventa.

La convocatoria del 12 de agosto se suma a un ciclo de movilizaciones del sector educativo y científico que se viene sosteniendo a lo largo del año, entre ellas la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, motivada por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada en 2025. Distintos gremios docentes y de investigadores vienen reclamando la recomposición salarial y la reactivación del financiamiento para ciencia, tecnología y educación superior, en un contexto en el que el sector advierte que la inversión en ciencia y técnica se ubica en su nivel más bajo en más de dos décadas.