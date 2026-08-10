Los fans de Harry Potter consiguen reubicar un cable submarino para evitar que pase por la tumba (ficticia) de Dobby

Los fans de Harry Potter han conseguido que se reubique un nuevo cable eléctrico, de coste multimillonario, entre Reino Unido e Irlanda tras quejarse de que profanaría la 'tumba' de Dobby, un elfo ficticio.

El personaje fue enterrado en la playa de Freshwater West, en Pembrokeshire, Gales, en la película Harry Potter y las reliquias de la muerte. Los seguidores de la saga mágica suelen dejar piedras con la inscripción “Aquí yace Dobby”, a pesar de que el propietario del terreno, el National Trust, les ha pedido que no lo hagan, ya que la playa es un lugar ecológicamente sensible.

El cable Greenlink, valorado en 430 millones de libras (503 millones de euros), que conecta la Red Eléctrica Nacional con Irlanda, iba a pasar inicialmente por el lugar de la 'tumba', según explicó el director del proyecto, Simon Ludlam, en el podcast Energy Revolution.

Los fans se enteraron de los planes después de que Ludlam señalara, durante una entrevista con la BBC, el tramo de Freshwater West por donde pasaría bajo tierra el cable de 200 km (125 millas) que va al condado de Wexford. “Hicimos la toma, terminamos, volví a Londres y la emitieron un par de semanas después. Recibimos cientos de llamadas, de verdad, cientos de llamadas”.

Ludlam dijo que no sabía quién era Dobby y que las llamadas que recibió la empresa lo confundieron. Un colega le dijo: “Al parecer, vamos a pasar justo por la tumba de Dobby”. “Le dije: ‘¿Dobby? ¿Quién es Dobby? No conozco a Dobby’. Le dije: ‘Es un personaje ficticio de un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?’”. El colega le respondió: “No, es muy, muy serio”.

La empresa contrató entonces a planificadores para encontrar una nueva ruta que evitara la supuesta tumba. “Mucha gente se alegró mucho, el proyecto sigue adelante y Dobby está contento”. Al final, dijo: “Nos acercamos bastante a algunos restos auténticos de la Edad de Bronce, pero evitamos la tumba de Dobby”. Entre los restos de la Edad de Bronce se incluyen urnas asociadas a enterramientos humanos.