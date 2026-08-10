Red SUBE: eliminaron el descuento del 50% en las combinaciones entre tren y subte

A partir de este mes, el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicó un cambio en el esquema de integración tarifaria de la Red SUBE: quedó sin efecto el descuento del 50% que se aplicaba sobre el boleto de subte para aquellos pasajeros que combinaban su trayecto tras haber llegado a la Ciudad en tren.

Con esta actualización, la bonificación que reducía a la mitad el valor del segundo tramo del viaje dejó de regir para el transbordo entre ambas jurisdicciones.

Cómo funciona el nuevo esquema

Primer tramo (Tren): Mantiene su tarifa habitual de acuerdo con el cuadro tarifario vigente de las líneas ferroviarias.

Segundo tramo (Subte): Al realizar el transbordo en las estaciones cabeceras o de enlace, el validador de las molinetes de la red subterránea cobra el pasaje a tarifa completa, sin reconocer la integración de la Red SUBE.

Combinaciones internas: El beneficio del descuento se mantiene únicamente para los transbordos realizados entre líneas dentro de la misma jurisdicción porteña.

La medida impacta de manera directa en el presupuesto diario de miles de trabajadores y estudiantes del conurbano bonaerense que utilizan de forma combinada la red ferroviaria y el subte para trasladarse hacia sus lugares de trabajo o estudio dentro de la Capital Federal.

Con información de la agencia NA